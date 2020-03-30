До 2030 года объем производства сельхозпродукции в мире будет увеличиваться на 3 процента в год. И Россия здесь не исключение, уверены специалисты НИУ ВШЭ: ожидается наращивание выпуска продукции АПК от 1,5 (в пессимистичном сценарии) процента до 3-4 процентов (в оптимистичном).

Вырастить и собрать урожай - только половина дела. А вторая половина - сохранить и доставить до потребителя (в том числе и зарубежного). В стране, где три четверти территории - это зона рискованного земледелия и минимум полгода держатся отрицательные температуры, этот аспект крайне важен. Ему и был посвящен "круглый стол" "Железнодорожные перевозки продукции АПК. Проблемы и перспективы".

По словам замначальника Центра фирменного транспортного обслуживания "РЖД" Дмитрия Гороха, в прошлом году наблюдалось снижение погрузки зерна (21,7 миллиона тонн против 27,1 миллиона тонн в 2018-м). Но спад произошел не по вине железнодорожников, а из-за падения валового сбора зерновых и зернобобовых культур и сокращения конкурентоспособности отечественного зерна на внешнем рынке. "В 2020 году ожидается наращивание поставок зерна железнодорожным транспортом от восьми до 12 процентов. Положительная динамика будет обусловлена влиянием нескольких факторов: увеличением валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 1,7 процента, улучшением качества зерна, увеличением потребления зерна основными импортерами и расширением географии поставок (в частности, Иран снял запрет на импорт пшеницы). Позитивное влияние на перевозки зерна окажет продление господдержки зернового комплекса", - подчеркнул Дмитрий Горох.

Эксперт также добавил, что в железнодорожном холдинге образована рабочая группа, которая занимается координацией и обеспечением перевозок зерновых грузов в период их массового предъявления к перевозке. Прорабатывается и вопрос создания специальных складов для хранения зерновой продукции. А подвижного состава для обеспечения перевозок хватит: в 2019 году парк зерновозов в России увеличился более чем на 10 процентов и составляет теперь почти 61 тысячу.

Наметились подвижки и в транспортировке скоропортящихся грузов: общая динамика, правда, не впечатляющая, плюс 0,7 процента. Но по отдельным позициям во второй половине 2019-го достигнуты весомые результаты: консервы "прибавили" 38 процентов, маргарин - 22, картофель - 87, вино - 520.

В 2019 году начались поставки растительных масел в универсальных контейнерах и флекситанках со станций Юго-Восточной магистрали в КНР: отправлено 17 контейнерных поездов. В этом году ожидается увеличение объемов перевозок растительных масел в Китай.

Поставки зерна железнодорожным транспортом в этом году вырастут на 8-12 процентов

Экспорт продукции АПК сегодня развивается в рамках одноименного федерального проекта. Согласно ему, к 2024 году страна должна нарастить объемы отправок за рубеж более чем в 2 раза: с 21 до 45 миллиардов долларов в денежном выражении. "В рамках проекта мы намерены к 2024 году организовать регулярные маршрутные отправки агропромышленной продукции в размере не менее 1 миллиона тонн в год. Сегодня самые перспективные направления экспорта продукции агропрома - это Китай, Индия, Монголия и Центральная Азия - Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, - сообщила руководитель проекта по развитию экспортной логистики Российского экспортного центра Алевтина Кириллова. - Однако в Китае сегодня неблагоприятная обстановка: карантин, переполненность портов, затоваренность транспортных терминалов, временная приостановка работы складов. Последствия от всего этого, по самым позитивным прогнозам, будут ощущаться до июня. Поэтому необходимо развивать экспортные коридоры в направлении Узбекистана, Таджикистана, Афганистана. Потребление продукции АПК в этих странах растет в арифметической прогрессии. Это большой рынок, и нужно готовиться к тому, чтобы частично переориентировать туда китайские маршруты".

Тем не менее Китай остается крайне перспективной страной для экспорта российской агропродукции. По словам Алевтины Кирилловой, в прошлом году были сформированы два экспортных коридора: Селятино - Чэнду и Ворсино - Чэнду. "РЖД" предоставило скидку в 50 процентов с экспортного тарифа на контейнерные поезда. Однако из-за отказа Китая открыть сухопутные переходы в 2019 году в Чэнду не было отправлено ни одного контейнера. Коридоры будут проходить обкатку в этом году: Китай открыл сухопутные границы для российской курятины.

Для ускорения перевозок агропродукции в Поднебесную РЭЦ и компании "РЖД Логистика" и "ФВК Север" в прошлом году организовали для грузоотправителей услугу по формированию ускоренных поездов "Агроэкспресс". Первый контейнерный сельхозэкспресс отправился из Ворсино Калужской области в Китай в октябре прошлого года, время в пути составило 14 дней. "Для китайских покупателей это гораздо быстрее, чем перевозка тех же товаров морским путем из Европы или Америки, что, в свою очередь, делает проект действительно конкурентоспособным, - считает замдиректора по продажам "РЖД Логистики" Иван Мостяев. - Для отечественных же экспортеров проект открывает не только новые рынки в Китае, но и помогает сократить расходы на доставку товаров".

А Ворсино со временем может стать главным пунктом отправки контейнерных поездов с сельхозпродукцией на экспорт. Здесь реализуется проект Freight Village (грузовая деревня). Транспортно-логистический комплекс вмещает около 300 вагонов и 1000 контейнеров одновременного хранения, а также удачно справляется с хранением экспортных и импортных грузов. В 2019 году ТЛК модернизирован для перевалки рефрижераторных контейнеров и других специфических грузов, установлено оборудование для обслуживания флекситанков. Кроме того, здесь будет построен склад с холодильными камерами на 20 тысяч квадратных метров, с возможностью потоковой перевалки груза с одного вида транспорта на другой.