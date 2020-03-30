Обеспечение продбезопасности потребует усилий бизнеса и государства

Чтобы соответствовать новым показателям обновленной Доктрины продовольственной безопасности, принятой в начале 2020 года, необходимо восстанавливать сельхозугодья и продолжать модернизацию производств. К такому выводу пришли отраслевые эксперты на посвященном Доктрине заседании комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса.

- Появлению нового документа способствовал ряд знаковых событий, - констатировала вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. - Если говорить о санкциях, то мы видим в этом и позитивные моменты. Правительство развернулось в сторону российского производителя, и появилось понимание, что страна должна быть самодостаточной в этой области. Но до этой цели многое еще предстоит пройти.

Показатели безопасности

Председатель комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев отметил, что из предыдущей редакции Доктрины остались неизменными ряд показателей - по обеспечению отечественным зерном (95 процентов), мясом и мясопродуктами (85 процентов), молоком и молокопродуктами (95 процентов), картофелем (95 процентов). По ряду направлений производители нарастили мощности -соответственно, выросли и целевые показатели: по сахару и растительному маслу - с 80 до 90 процентов, по рыбе и рыбной продукции - с 80 до 85.

В новой редакции появились и новые показатели: по обеспеченности овощами - 90 процентов, фруктами и ягодами - 70 процентов, семенами отечественной селекции - 75 процентов.

Баланс продовольственной безопасности нашей страны можно отследить по данным Росстата. Так, в 2018 году было произведено 113,3 тонны зерна при численности населения 146,8 миллиона человек на начало 2019 года. Потребность в этом продукте в соответствии с медицинскими нормами должна составить в этом случае 146,8 миллиона тонн. Однако 54,8 миллиона тонн ушли на экспорт, а 600 тысяч тонн зерна импортировали. В итоге объем производства оказался ниже потребности на 33,4 тонны. Также, например, наблюдался дефицит по мясу (400 тысяч тонн) и молоку (17,1 миллиона тонн).

Пока до целевых показателей Доктрины недотягивают молочные продукты, овощи, плоды и ягоды

- Сегодня мы производим много зерна и экспортируем его, - объясняет такое положение дел Петр Чекмарев. - Однако, если смотреть глубже, во всем мире в резерв на одного человека принято производить не менее тонны зерна. Но мы его экспортируем, потому что у нас не хватает продукции животноводства - молока и мяса, производство которых как раз требует зерна как корма для животных.

Вершки и корешки

В 2019 году урожай зерна был выше (120,6 миллиона тонн). До выполнения целевого показателя доктрины "недотянули" 18,8 миллиона тонн. По молочным продуктам не хватило 12,3 миллиона тонн, по овощам - 2,2 миллиона тонн, по плодам и ягодам - 5,6 миллиона тонн.

В ТПП РФ приводят данные, которые обусловили современные проблемы отрасли: с 1990 года в стране сократилась площадь посевных площадей со 117 до 80 миллионов гектаров (несмотря на некоторое восстановление с 2010 года).

Аграриям не хватает сельхозтехники, в частности тракторов и зерноуборочных комбайнов

Эксперты делают вывод: для роста объемов производства сельхозпродукции нужно продолжать работу с землей. Число работников, занятых в сфере сельхозпроизводства, сегодня составляет всего 4,9 миллиона человек (в начале 90-х - в два раза больше). Наблюдается и дефицит сельхозтехники: количество тракторов за 29 лет уменьшилось на 938 тысяч единиц, зерноуборочных комбайнов - более чем на 287 тысяч единиц, кормоуборочных комбайнов - на 104 тысячи. Еще для иллюстрации: средний возраст трактора в России составляет 19,5 года, а средний возраст механизатора - выше 46 лет.

Тем временем производство сахара, согласно анализу ТПП, на 1,7 миллиона тонн превосходит показатель доктрины, производство растительного масла выше на 4,8 миллиона тонн, картофеля - на 9,2 миллиона тонн, мяса и мясопродуктов - 1,2 миллиона тонн, рыбной продукции - 3,8 миллиона тонн.

Взгляд изнутри

- В отрасли наблюдается дефицит сырого молока: чтобы нарастить миллион тонн, необходимо вложение 80 миллиардов рублей, из них 47 миллиардов - на модернизацию предприятий, остальное - на закупку поголовья и содержание скота, - объясняет заместитель директора Молочного союза России Евгений Купляускас. - Закупочные цены на молоко в 2019-м были довольно высоки, однако себестоимость производства составляла более 60 процентов от стоимости молока.

Как считает эксперт, чтобы изменить положение дел в отрасли, необходимо развитие гос­поддержки и стимулирование фермеров на производство молока высшего сорта и модернизацию производства. Также фермеры ожидают принятия на федеральном уровне программы по борьбе с лейкозом, придания социальной программе "Школьное молоко" федерального статуса и строительства новых объектов по переработке молока и производству сыров.

- Наша селекция сегодня представлена в основном научными организациями, и одним из главных вопросов сегодня является межведомственная разобщенность, - рассказывает генеральный директор Национального союз селекционеров и семеноводов Анатолий Михилев. - Селекционер создает семена, но мешок этих семян кто-то должен реализовать. Тем временем иностранные производители предлагают потребителям пакетные решения, включающие селекцию, семеноводство и сопровождение. Но при этом они предоставляют на рынок далеко не лучшие свои достижения, и наша продукция ни в чем не уступает импортной.

Представители сельскохозяйственных отраслей считают, что поддержка сельского хозяйства должна осуществляться сбалансированно - с учетом положений новой доктрины, а особенную важность сегодня приобретает господдержка новых научных разработок и исследований в этой сфере.