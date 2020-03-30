Новости

Италия продлит карантин по коронавирусу до Пасхи 00:26
В Москве существенно сократился пассажиропоток на транспорте 00:25
Биологи нашли 69 соединений, уничтожающий вирусный белок SARS-CoV-2 30.03.2020
На горячую линию по вопросам коронавируса поступило более 40 тысяч заявок на социальные услуги 30.03.2020
В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом 30.03.2020
Досрочный этап Всероссийской переписи населения перенесут 30.03.2020
Найдена связь между ожирением и риском заразиться коронавирусом 30.03.2020
К утру вторника в Москве может выпасть до 8 см снега 30.03.2020
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом 30.03.2020
Путин утвердил новый состав оргкомитета "Победа" 30.03.2020
Возвращать из-за границы в Москву будут не более 500 россиян в сутки 30.03.2020
В Нижегородской области ввели режим самоизоляции 30.03.2020
Во Франции за сутки от COVID-19 умерли свыше 400 человек 30.03.2020
Экспортерам устроят выставки онлайн 30.03.2020
Программа "Календарь" первой начала использовать QR-код для анонсов 30.03.2020
Умер режиссер Владимир Ласточкин 30.03.2020
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Отчаянных домохозяек" Джон Каллахан 30.03.2020
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову 30.03.2020
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве 30.03.2020
Лавров обсудил с Помпео ситуацию с коронавирусом 30.03.2020
Архангельская область ввела режим строгой изоляции 30.03.2020
Путин наградил известных актеров 30.03.2020
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции 30.03.2020
Лукашенко направил соболезнование родным Юрия Бондарева 30.03.2020
Во Франции раскопали 7000-летний некрополь с необычными могилами 30.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
30.03.2020 22:17
Рубрика: Общество

Найдена связь между ожирением и риском заразиться коронавирусом

Текст: Руслан Мельников

Специалисты считают, что ожирение в условиях эпидемии коронавируса может оказаться дополнительным фактором риска, способствующим заражению.

Фото: EPA
Врачи предостерегли аллергиков на фоне пандемии коронавируса

Об этом сообщает NL.Times, ссылаясь на данные руководителя ассоциации специалистов интенсивной терапии Нидерландов Дидерика Гоммерса. Он, в частности, отмечает, что доля пациентов с лишним весом, инфицированных COVID-2019, составляет в отделениях интенсивной терапии 80 процентов.

Между тем терапевт из Роттердама Лизбет ван Россум называет ожирение одним из факторов риска при эпидемии коронавируса, поскольку лишний вес отрицательно влияет на иммунную систему. Но при этом она предупреждает, что ускоренная диета не решит проблему и не поможет избежать инфицирования.

По словам медика, диеты ведут к дефициту необходимых организму веществ, что тоже может негативно повлиять на иммунитет.

Общество Наука Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Фейк про коронавирус повлечет лишение свободы на срок до 5 лет
Путин и Трамп обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах
Мишустин призвал проработать возможность введения режима самоизоляции в регионах
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции