Найдена связь между ожирением и риском заразиться коронавирусом

Специалисты считают, что ожирение в условиях эпидемии коронавируса может оказаться дополнительным фактором риска, способствующим заражению.

Об этом сообщает NL.Times, ссылаясь на данные руководителя ассоциации специалистов интенсивной терапии Нидерландов Дидерика Гоммерса. Он, в частности, отмечает, что доля пациентов с лишним весом, инфицированных COVID-2019, составляет в отделениях интенсивной терапии 80 процентов.

Между тем терапевт из Роттердама Лизбет ван Россум называет ожирение одним из факторов риска при эпидемии коронавируса, поскольку лишний вес отрицательно влияет на иммунную систему. Но при этом она предупреждает, что ускоренная диета не решит проблему и не поможет избежать инфицирования.

По словам медика, диеты ведут к дефициту необходимых организму веществ, что тоже может негативно повлиять на иммунитет.