Как ни тревожно вокруг, но не забудем, что послезавтра, 1 апреля, во всем мире отмечается День смеха. Один из самых старых праздников, который в других странах называют Днем дурака. Это день, когда люди разыгрывают друг друга, причем в истории есть примеры, когда эти розыгрыши устраивали не только отдельные люди, но и ведущие газеты, информационные агентства и т. д.

С одной стороны, в свете событий, связанных с коронавирусом, шутить сейчас вроде как неприлично. Тем более шутить на этот счет. Шутка, что в Голливуде сняли новую экранизацию романа Льва Толстого под названием "Анна КарОнина", боюсь, уже никого не рассмешит. И даже слоган на известном радио - "Кому корона, а кому вирус" - в свете отъезда королевы Англии из Букингемского дворца в Виндзорский замок тоже не кажется смешным.

Но не забудем и о том, что есть такой праздник - 1 апреля. И он всегда был популярен не только в России, но и в Великобритании, Франции, Германии, Новой Зеландии, Австралии и других странах.

Одним из самых старых праздников во всем мире является День дурака

О происхождении этого праздника спорят до сих пор. Одни возводят его к традиции средневековых христианских мистерий, другие - к языческому наследию. Есть мнение, что этот праздник родился еще в Древней Индии.

Понятно, что он каким-то образом связан с весной, с ее неустойчивой погодой. Есть в нем и отголоски "карнавальной" традиции. Но точно установить происхождение его нельзя. Что вполне отвечает его содержанию.

Первые намеки на праздник появились во французской литературе начала XVI века. Впервые термин Fools Holiday (Праздник дураков) произнес английский писатель Джон Обри в 1686 году. Чуть позже в Лондоне состоялся первый из известных ныне мировых розыгрышей: жителей города публично зазывали в Тауэр на "мойку львов".

Россия не отставала от Европы. Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи приглашали народ прийти на "неслыханное представление". От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: "Первый апрель - никому не верь!" На этом "неслыханное представление" и закончилось.

Интересно, что нечто подобное я нашел в знаменитом романе Марка Твена "Приключение Гекельберри Финна". Там мошенники в одном небольшом американском городке устроили "фейковый" спектакль "Королевский жираф". Народ толпой повалил на экзотическое представление, покупал билеты, а потом понимал, что его надули. Но те, кто выходили из "театра", не говорили другим, что представления на самом деле нет, а всячески его хвалили, чтобы другие тоже купили билеты и тоже оказались в дураках. Дело для мошенников, однако, закончилось плохо.

Нечто такое есть и в сказке Андерсена "Новое платье короля".

В 1774 году Екатерина II в письме к Г. А. Потемкину писала: "Ныне вить не апрель первое число, что прислать бумагу и в ней написать ничего. Знатно сие есть следствие Вашего сновидения, чтоб лишней ласкою не избаловать. Но как я лукавству худо выучилась, то статься может, что иногда и я не догадываюсь, что безмолвствие значит".

Мораль: шутить с женщинами нужно осторожней!

Праздник 1 апреля упоминается в шуточном стихотворении Пушкина 1825 года, которое он послал барону Дельвигу: "Брови царь нахмуря, / Говорил: "Вчера: / Повалила буря / Памятник Петра". / Тот перепугался: / "Я не знал! Ужель?" / Царь расхохотался: / "Первый, брат, апрель!"

Странно, но самые знаменитые розыгрыши мира почему-то сейчас не кажутся очень смешными. Например, к топовому розыгрышу относят первоапрельскую шутку 1962 года, когда в эфире единственного в Швеции черно-белого телеканала SVT прошло объявление: "Если на экран черно-белого телевизора надеть нейлоновый чулок, он начнет транслировать передачи в цвете!" Многие поверили и бросились скупать нейлоновые чулки.

Более смешной представляется шутка 1979 года, когда британский астроном Патрик Мур объявил, что 1 апреля произойдет важное астрономическое событие. Ровно в 9.47 утра планета Плутон будет проходить непосредственно за Юпитером по отношению к Земле. Это будет означать, что комбинированные силы гравитации двух планет повлияют на силу земного притяжения и на время люди смогут избавиться от ощущения своего веса и полетать над Землей. Самое интересное, что потом многие описывали эти свои "полеты".

И так далее. "Летающие пингвины", "демонтаж Эйфелевой башни", перевод мирового времени с 60 секунд в минуту на сто секунд, урожай спагетти на деревьях Италии... Не слишком смешно, но люди на это велись.

Самый смешной публичный розыгрыш, на мой взгляд, состоялся в Англии в 1980 году. Журнал Soldier опубликовал новость о том, что меховые шлемы гвардейцев, охраняющих Букингемский дворец, нужно регулярно стричь. Издание сообщило, что медвежья кожа содержит гормон, который отвечает за рост шерсти. И это может кардинальным образом решить проблему облысения.

Я уверен, что многие лысеющие люди в это поверили.

Первый розыгрыш в советской прессе состоялся 1 апреля 1988 года. В газете "Известия" было написано, что клубы "Спартак" и "Наполи" согласовали трансфер Диего Марадоны за 6 миллионов долларов. На Западе предположить не могли, что советская газета может шутить - даже авторитетное агентство Assoсiated Press перепечатало новость. В следующем номере "Известия" опубликовали опровержение, но в редакцию несколько недель звонили люди и интересовались, когда Марадона наденет красно-белую форму...

Шутка уместна всегда, не только в условиях карантина, но даже на войне

С наступающим Днем дурака, дорогие читатели! Не забывайте, что шутка уместна везде и всегда, не только в условиях карантина, но и на войне. Без нее жизнь будет безрадостной.