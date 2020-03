Певец Джо Диффи умер в США после осложнений от коронавируса

Известный певец и гитарист Джо Диффи скончался в Нэшвилле, столице американской кантри-музыки. Он долго болел коронавирусом, но сообщал поклонникам, что "находится под наблюдением специалистов и получает все необходимые лекарства и лечение". Потом он выздоровел и, казалось, что все самое страшное позади. Но, увы, сказались осложнения, вызванные этим опасным заболеванием...

Джо Диффи, родившийся в 1958 году, всегда был человеком, про которых говорят "кровь с молоком". Крепкий и мускулистый неунывающий блондин с пышными усами и лучистой улыбкой, он с 90-х годов был одним из главных кумиров американской музыки кантри. И умел шутить даже по поводу собственной смерти, в 1993 году Джо выпустил альбом Honk Attitude, главный трек с которого назывался Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die) - "Поддержи меня у музыкального автомата, если я умру".

Эта песня, как и еще одна - John Deere Green сразу же попала в американский Top-5 лучших хитов. И с тех пор Джо Диффи регулярно выпускал удачные диски и попадал в хит-парады.

А песня с нескромным названием Bigger Than The Beatles в 1995 году стала для музыканта уже пятым хитом № 1 в американском хит-параде.

Вскоре Джо Диффи оценили и в Европе - во многом благодаря напевным балладам под акустическую гитару, дружелюбной внешностью "своего парня" - простого, добродушного и ироничного. Женщины влюблялись в его улыбку и мужественную красоту, мужчинам нравилась его безыскусность мелодий. А хит-парадам - удалые настроения, точно выстроенный саунд и хуковые припевы.

В конце 90-х Джо Диффи увлекся прямолинейным кантри-роком, затем переключился на более интернациональный и востребованный во всем мире bluegrass, в котором было уже меньше от традиционного американского фолка южных штатов. Зато больше гитарной креативности и задора.

На счету артиста немало наград, но наиболее престижная, конечно, "Грэмми" за песню Same Old Train.

Коллеги тоже ценили и уважали Джо. Вместе с другими кантри-певцами Сэмми Кершоу и Аароном Типпином он съездил в очень успешное турне под названием All in the Same Boat.

В 2019 году Джо Диффи выпустил очередной альбом - Joe, Joe, Joe Diffie, известный также под названием Homecoming: The Bluegrass Album. Тринадцатый студийный, оказавшийся, увы, последним.