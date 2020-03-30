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30.03.2020 04:49
Рубрика: В мире

Почему Южная Корея сумела быстро справиться с COVID-19

За одного битого двух небитых дают
Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южная Корея еще совсем недавно не сходила с первых полос мировых СМИ в качестве второго крупнейшего очага коронавируса COVID-19 в мире, уступая лишь Китаю. Сейчас же число выздоровевших уже превысило половину, а смертность остается на очень низком уровне - менее двух процентов. Вирус же в стране если не побежден полностью, то однозначно отступает по всем направлениям. Как же удалось Южной Корее буквально за три-четыре недели справиться с вирусом, которые держит в страхе многие государства? Тем более что страна представляет собой очень "удобное" место для эпидемии: очень высокая плотность населения, скопление людей в городах, прекрасно развитая транспортная инфраструктура, любовь корейцев к частым встречам, "посиделкам" и так далее.
Кампания по профилактике коронавируса в Сеуле, Южная Корея. Фото: AFP/YONHAP Кампания по профилактике коронавируса в Сеуле, Южная Корея. Фото: AFP/YONHAP
Кампания по профилактике коронавируса в Сеуле, Южная Корея. Фото: AFP/YONHAP

Один из главных факторов - предыдущий опыт и умение делать выводы. Южная Корея пять лет назад уже столкнулась со вспышкой коронавируса MERS, который назвали "верблюжьим гриппом". Вот тогда здравоохранение Кореи и врачи заслуженно услышали немало нелестных оценок в свой адрес, хотя в итоге и сумели победить инфекцию. В целом же именно тогда на собственных ошибках была "обкатана" система реагирования на подобные инфекции и был выявлен оптимальный алгоритм работы, который был задействован при COVID-19.

Фото: iStock
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Следующая причина - достаточно быстрая реакция властей. Болезненная память о провале при MERS 2015 году, а также соседство с Китаем сразу заставили Корею реагировать весьма быстро. Хотя фактор пресловутой секты "Синчхончжи", когда ее последователи намеренно ввели в заблуждение власти и затруднили поиск потенциальных носителей вируса, и осложнил ситуацию, но в целом соответствующие механизмы отслеживания инфицированных были задействованы с самого начала. Правда тут несколько подвела надежда на добросовестность сограждан, почему и появился крупный очаг на юго-востоке страны - в городе Тэгу и прилегающих районах. Однако уже тогда было ясно, среди кого надо искать в первую очередь. Потому и были брошены все силы на последователей культа "Синчхончжи", среди которых и контактировавших с ними людей и значится большинство зараженных COVID-19. Это позволило локализовать главную опасность и не допустить переполнения клиник, что угрожала бы коллапсом всей системы здравоохранения, как это сейчас происходит в некоторых государствах Европы.

Следующий фактор - опять же быстрая система тестирования, включая передвижные пункты. Сразу стоит отметить, что в Корее как минимум на первых порах не все действовало так эффективно, как пытаются писать некоторые зарубежные СМИ, и далеко не всегда вы имели на руках результаты теста через 15 минут. Не было и "поголовного тестирования", а желающих "просто провериться" часто просили подождать, если нет симптомов, чтобы не перегружать лаборатории и не задерживать обработку результатов тех, кого действительно надо было немедленно проверять. Но многие шероховатости были в итоге устранены и теперь все работает очень четко.

Естественно, очень помогла система отслеживания всех контактов больных, которая была создана и отлажена при вспышке MERS. Постепенно она была усовершенствована, когда в одну базу данных сводятся сведения, поступающие от всех мобильных операторов связи, данные компаний, выдавших банковские карты и при необходимости задействуются камеры наблюдения. В итоге быстро определяется те, кому опасность угрожает в первую очередь, они тестируются и изолируются. Соответствующая информация о том, где разгуливал зараженный, выкладывается в открытый доступ и сообщается на мобильный телефон всем, кто проживает в том районе или проезжает через район. Так можно быстро проверить, был ли ты с носителем инфекции где-то случайно вместе, допустим, в одном и том же ресторане и стоит ли тебе спешить делать тест на COVID-19.

Фото: РИА Новости
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На опыте пятилетней давности власти Кореи усвоили, что недостаток информации очень быстро восполняется слухами, причем подчас весьма дикими и неправдоподобными, но которые распространяются еще быстрее вируса. Потому с самого начала СМИ стали получать самую подробную информацию от официальных лиц. Брифинги поначалу проводились по два раза в день, а затем их частоту снизили до одного раза, но все равно они проходят ежедневно, более подробная информация присутствует на сайтах вовлеченных ведомств. В итоге журналисты и все желающие имеют необходимую базовую информацию. Впрочем, параллельно власти вели и борьбу со слухами, которые все равно возникают и существуют.

Была проведена активная работа с общественным мнением и СМИ в плане создания понимания, что COVID-19 - это общая проблема, а потому решить ее можно только сообща. Нельзя сказать, что корейцы следуют всем рекомендациям беспрекословно и со стопроцентной точностью, но в обществе есть понимание как минимум у подавляющего большинства, что надо соблюдать предписания - носить маски, мыть руки, отказываться от собрания и пр., что это в общих интересах. Случаи вопиющих нарушений СМИ очень быстро тиражируют, причем понятно отношение к подобным поступкам - они осуждаются, что создает соответствующий фон. В целом же корейцы более склонны прислушиваться к рекомендациям правительства и властей, чем жители некоторых других стран. В этом плане любопытно, что с коронавирусом успешно справляются сейчас в первую очередь страны "конфуцианского ареала" - Китай, Южная Корея, Тайвань, Япония, Вьетнам. А для этой культуры характерно уважительное отношение к власти. Безусловно, что сказался и опыт MERS в 2015 году.

Фото: AP Photo/Michael Conroy
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Если же кто-то не подчиняется, то власти после предупреждения реагируют решительно. Тут не стоит строить иллюзий: законопослушность при необходимости обеспечивается эффективной работой аппарата принуждения. Отсутствие массовых жестких мер, наверное, объясняется тем, что власти успели поймать вирус и локализовать его в том же Тэгу, не допустив до распространения по всей стране. В противном случае, как видится, если бы эпидемия охватила всю Корею, то мы бы видели и жесткие штрафы за отсутствие масок и аресты с принудительной изоляцией за малейшие нарушения режима и многое другое. Когда надо, власти Кореи вполне могут добиться и этого.

Есть наверняка и другие факторы, которые внесли свой вклад в успешную борьбу Южной Кореи с коронавирусом - фактическое отсутствие сухопутных границ, через которые существует активное движение людей, приближающиеся выборы в парламент, что заставляет правительство бросать все силы на устранение кризиса, присутствие рядом КНДР, которая всегда держит соответствующие органы "в тонусе" в том числе в плане готовности к возможным ЧМ и прочее, но все они скорее играют второстепенную роль. Главное наверное в том, что корейцы смогли раньше пройти через схожую ситуацию, "набили шишки" и, что самое главное, смогли сделать правильные выводы. В итоге - за одного битого двух небитых дают. Именно это мы видим на примере Южной Кореи.

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