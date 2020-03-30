Игры ХХХII Олимпиады в Токио впервые в истории современного олимпийского движения перенесены на 2021 год. Но уже сегодня начались прикидки по составлению не только нового расписания Олимпийских игр, но и согласования сроков проведения других важнейших мировых турниров, которые никак не должны совпасть по времени с Играми.

Жители Токио верят, что Олимпиада в их городе все же состоится, пусть и через год. Фото: AP

Сначала об Олимпиаде. Бывший вице-президент МОК австралиец Джон Коутс оптимистично предположил, что составление нового расписания займет около месяца. Буквально на днях МОК по-стахановски заявил, что справится и за три недели.

Замысел довольно смелый. Ведь в июле-августе 2021-го должны пройти два крупнейших чемпионата мира - по легкой атлетике, в котором порой участвуют 214 стран, даже больше, чем в Олимпийских играх, и мировое первенство по водным видам спорта. К тому же в это время миллионы телезрителей следят за двумя теннисными турнирами Большого шлема - Уимблдоном и Открытым чемпионатом США, между которыми Коутс и предлагает "втиснуть" Олимпийские игры. А если добавить сюда и легендарный велосипедный Тур де Франс, то задача найти окна для проведения Олимпиады выглядит архисложной.

И член Исполкома МОК, председатель Международного спортивного суда (CAS) 69-летний адвокат и предприниматель Джон Коутс уже принялся за согласование этих труднейших вопросов с международными федерациями.

Легче всего удалось найти общий язык с Уорлд Атлетикс - раньше известной как Международная федерация легкой атлетики. Чемпионат мира запланирован в американском Орегоне с 6-го по 25 августа 2021 года. И легкоатлеты на своем официальном сайте подтвердили, что не против переноса первенства на 2022 год.

Сложнее складываются переговоры с ФИНА. Во-первых, как уже писала "РГ", Международная федерация плавания буквально через несколько часов после решения о переносе Олимпийских игр объявила, что будет внимательно наблюдать за ситуацией вокруг своего чемпионата по водным видам спорта, запланированного на 16 июля - 1 августа будущего года в японской Фукуоке. ФИНА оставила за собой право вместе с местными организаторами определить, целесообразно ли его проведение. И, во-вторых, перенести этот турнир на 2022 год международная федерация отказалась.

Отсрочка Олимпиады обойдется Японии, по сугубо предварительным данным,в сумму порядка трех миллиардов долларов

Теперь перейдем к сугубо профессиональному теннису. Сроки Уимблдона: 28 июня - 11 июля 2021г., Открытого чемпионата США: 30 августа - 12 сентября. Как вписать Олимпиаду, которую в этом году не удалось провести в Токио с 24 июля по 9 августа, сказать сложно. К тому же оба турнира Большого шлема соревнования сугубо коммерческие, приносящие огромную прибыль. И их устроители, что вполне понятно, будут бороться за незыблемость заранее утвержденных сроков.

Вполне понятно желание МОК придерживаться прежних дат, на которые назначены Игры - июль-август. И ясно, что Коутс, ближайшее доверенное лицо Томаса Баха, вовсю старается продвинуть именно эту линию. Вторит ему и руководитель токийского Оргкомитета 82-летний Есиро Мори. Бывший премьер-министр, пользующийся огромным уважением в своей стране, настаивает на соблюдении прежних сроков. Винтервью агентству Киодо Ньюс он даже пообещал определиться с датами в конце наступающей недели. Этот оптимистичный настрой мудрого Мори понятен: тотальная перекройка расписания заставит японцев нести еще большие расходы. А ведь уже сейчас начинается пока тихая, интеллигентная, но дискуссия. Кому придется восполнить, по-простому заплатить, за все огромные траты, которые неизбежны из-за переноса Олимпиады. Япония вложила в их проведение 13 миллиардов, а отсрочка, по сугубо предварительным прикидкам, составит около трех миллиардов долларов.

А теперь снова зазвучали и другие голоса, которые МОК и Оргкомитет Игр XXXII Олимпиады в свое время дружно предпочли не услышать, пропустить мимо ушей. Из-за невыносимой июльской и августовской токийской жары некоторые изнурительные дисциплины уже были перенесены в другие города, где температура пониже. И сегодня в социальных сетях, пока только в них, поставлен прямой вопрос: а что если организовать летние Олимпийские игры весной?

Возможно, Исполком МОК даст ответ после серии заседаний, намеченных на конец апреля. Да и осторожный президент Томас Бах, как сообщил весьма компетентный спортивный портал inside the games, невзначай обронил фразу, что проведение летних Игр не ограничено июнем, июлем, августом. Ну и здесь возникнет немало сложностей. А когда же успеть провести некоторые так и не начавшиеся квалификационные соревнования? И что делать с крупными международными турнирами, назначенными на весну?