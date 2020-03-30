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30.03.2020 20:41
Рубрика: Спорт

Бьют мимо

Поединок Хабиба и Фергюсона срывается в пятый раз
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 68(8122)
Бой между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, намеченный на 18 апреля, может не состояться. Об этом россиянин заявил во время прямого эфира в своем "Инстаграме".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Нурмагомедов сейчас тренируется в Дагестане и из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не может покинуть Россию и попасть в США, где предположительно должен состояться поединок.

Соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова может стать Гэтжи

- Сейчас до меня дошла информация, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести бой в Америке, - сообщил Хабиб. - И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона.

Напомним, что Нурмагомедов готовился к поединку в Калифорнии. Но перед закрытием границ США вернулся в Россию, так как UFC заверила бойца и его команду, что встреча с Фергюсоном на 99,9 процента пройдет в Абу-Даби.

- Готов драться в любом месте и драться с любым. Просто скажите мне дату и соперника, - подчеркнул Нурмагомедов.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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