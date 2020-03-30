Попова: Более 700 тысяч человек в РФ находятся в режиме самоизоляции

Более 700 тысяч человек в России находятся в режиме самоизоляции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Его география постепенно расширяется, констатировала она.

"Более 25 процентов - это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе", - подчеркнула руководитель федеральной службы. В тяжелом состоянии сегодня находятся 32 пациента, которым требуется особое внимание, добавил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Поток людей, возвращающихся в страну из мест с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, не прекращается, поэтому увеличивается количество граждан, которых отправляют на самоизоляцию. Сейчас вместе с правоохранительными органами на контроле Роспотребнадзора находятся около 737 тысяч человек, рассказала Попова. В первый день удается взять под контроль 82 процента приехавших, остальных - в течение трех дней.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оперативному штабу принять все необходимые решения, чтобы не допустить распространения инфекции и исключить новые случаи ее завоза.