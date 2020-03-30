Посольство РФ: Россияне массово возвращаются из Египта

Граждане России и СНГ возвращаются из Египта. Поручение организовать доставку соотечественников дано Минтрансу. Только в минувшее воскресенье в Москве трижды приземлялись самолеты с пассажирами, которые возвращались из Шарм-эш-Шейха и Хургады. Ситуацию прокомментировал руководитель консульского отдела посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

"Начиная с 26 марта из обоих городов Египта эвакуированы 2001 человек. Перелеты из Хургады и Шарм-эш-Шейха завершены. На очереди вопрос с доставкой людей из Каира, которых уже больше 350 человек", - цитирует собеседника РИА Новости.

Минздрав Египта сообщил накануне про 609 зафиксированных случаев коронавируса, погибли 40 человек. Напомним, в Египте введены карантин, комендантский час и всевозможные ограничения с целью противодействия распространению нового коронавируса. До 15 апреля также приостановлено международное авиасообщение.