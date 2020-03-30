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30.03.2020 02:22
Рубрика: Власть

Посольство РФ запросило у США данные о здоровье находящихся в тюрьмах россиян

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На фоне ситуации с распространением нового коронавируса посольство России в США запросило у Госдепартамента данные о здоровье россиян, находящихся в американских тюрьмах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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По его словам, дипломаты не оставили без внимания информацию о случаях заболевания COVID-19 в американских тюрьмах. Поэтому в Госдеп был незамедлительно направлен запрос о состоянии здоровья граждан РФ, содержащихся в местных исправительных учреждениях, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление, опубликованное на странице российской дипмиссии в Facebook.

По словам Антонова, посольство находится в тесном контакте с местными властями и внимательно следит за здоровьем отбывающих наказание в США россиян. "Жизнь и здоровье граждан России всегда были и будут приоритетом нашей работы в это непростое время", - подчеркнул посол.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пик смертности от COVID-19 наступит через в стране две недели. Он призвал четко следовать рекомендациям врачей, чтобы "этот кошмар быстрее закончился". Хозяин Белого дома также продлил до 30 апреля действие санитарных ограничений.

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