Посольство РФ запросило у США данные о здоровье находящихся в тюрьмах россиян

На фоне ситуации с распространением нового коронавируса посольство России в США запросило у Госдепартамента данные о здоровье россиян, находящихся в американских тюрьмах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, дипломаты не оставили без внимания информацию о случаях заболевания COVID-19 в американских тюрьмах. Поэтому в Госдеп был незамедлительно направлен запрос о состоянии здоровья граждан РФ, содержащихся в местных исправительных учреждениях, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление, опубликованное на странице российской дипмиссии в Facebook.

По словам Антонова, посольство находится в тесном контакте с местными властями и внимательно следит за здоровьем отбывающих наказание в США россиян. "Жизнь и здоровье граждан России всегда были и будут приоритетом нашей работы в это непростое время", - подчеркнул посол.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пик смертности от COVID-19 наступит через в стране две недели. Он призвал четко следовать рекомендациям врачей, чтобы "этот кошмар быстрее закончился". Хозяин Белого дома также продлил до 30 апреля действие санитарных ограничений.