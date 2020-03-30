Правительство изменило список товаров первой необходимости

В перечне остались санитарно-гигиенические товары: одноразовые маски, антисептик для рук, зубные щетки и пасты, мыло: туалетное и хозяйственное, салфетки: сухие и влажные, туалетная бумага, гигиенические прокладки и стиральные порошки.
Кроме того, включены товары для детей: подгузники, пеленки, шампуни для новорожденных, крем от опрелостей детский, бутылочки для кормления, соска-пустышка. Также есть спички и свечки, топливо (бензин, дизель, сжиженный газ) и целая группа зоотоваров, включая ветеринарные препараты и корма. При этом к жизненно необходимым больше не будут относиться табак, пресса, автозапчасти, электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы.
Секвестру подверглось компьютерное, электронное и оптическое оборудование. Исключены из списка предметы садово-огородные и инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические и противопожарные изделия, очки, линзы и их части, похоронные принадлежности.
В этот федеральный перечень местные власти могут вносить свои поправки исходя из конкретной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
Список был составлен для реализации указа президента о нерабочей неделе. Людям, чей труд никак не связан с производством и продажей предметов первой необходимости, неделю с 30 марта по 5 апреля предстоит провести дома.
С другой стороны, всем, кто производит, продает, хранит, перевозит вошедшие в список категории товаров, продолжать работу можно и нужно. Будут трудиться и все "смежники" - люди, от которых зависит обеспечение производственных и торговых площадок электричеством, водой, компонентами и расходными материалами.
Кроме того, на рабочих местах останутся и те, кто производит или реализует продукты.
Товары, оказавшиеся вне списка первой необходимости:
- табак,
- автозапчасти;
- электрооборудование;
- кабельную продукцию;
- бытовые приборы;
- оборудование компьютерное, электронное и оптическое;
- предметы садово-огородные и инвентарь;
- строительные и отделочные материалы и инструменты;
- санитарно-технические изделия;
- товары для предупреждения пожаров и пожаротушения;
- печатные СМИ;
- похоронные принадлежности;
- очки, линзы и их части.