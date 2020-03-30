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30.03.2020 20:40
Рубрика: Власть

Без очков и сигарет

Правительство изменило список товаров первой необходимости
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 68(8122)
Заняться ремонтом в квартире или починить своими силами автомобиль во время "карантинной" нерабочей недели будет сложно. Необходимые для этого материалы, инструменты и запчасти больше не относятся к предметами первой необходимости, и, соответственно, купить их пока что будет нельзя. Список товаров, отнесенных к жизненно необходимым, изменен распоряжением главы правительства. В обновленной версии документа по-прежнему осталось 23 пункта, но его содержание заметно изменилось.
В новой версии списка конкретизирован перечень самых нужных товаров для детей. Фото: РИА Новости В новой версии списка конкретизирован перечень самых нужных товаров для детей. Фото: РИА Новости
В новой версии списка конкретизирован перечень самых нужных товаров для детей. Фото: РИА Новости

В перечне остались санитарно-гигиенические товары: одноразовые маски, антисептик для рук, зубные щетки и пасты, мыло: туалетное и хозяйственное, салфетки: сухие и влажные, туалетная бумага, гигиенические прокладки и стиральные порошки.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин заявил о наличии запаса товаров жизненной необходимости

Кроме того, включены товары для детей: подгузники, пеленки, шампуни для новорожденных, крем от опрелостей детский, бутылочки для кормления, соска-пустышка. Также есть спички и свечки, топливо (бензин, дизель, сжиженный газ) и целая группа зоотоваров, включая ветеринарные препараты и корма. При этом к жизненно необходимым больше не будут относиться табак, пресса, автозапчасти, электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы.

Секвестру подверглось компьютерное, электронное и оптическое оборудование. Исключены из списка предметы садово-огородные и инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические и противопожарные изделия, очки, линзы и их части, похоронные принадлежности.

В этот федеральный перечень местные власти могут вносить свои поправки исходя из конкретной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Список был составлен для реализации указа президента о нерабочей неделе. Людям, чей труд никак не связан с производством и продажей предметов первой необходимости, неделю с 30 марта по 5 апреля предстоит провести дома.

Всем, кто производит, продает, хранит, перевозит вошедшие в список категории товаров, продолжать работу в эту неделю можно и нужно

С другой стороны, всем, кто производит, продает, хранит, перевозит вошедшие в список категории товаров, продолжать работу можно и нужно. Будут трудиться и все "смежники" - люди, от которых зависит обеспечение производственных и торговых площадок электричеством, водой, компонентами и расходными материалами.

Кроме того, на рабочих местах останутся и те, кто производит или реализует продукты.

Товары, оказавшиеся вне списка первой необходимости:

- табак,

- автозапчасти;

- электрооборудование;

- кабельную продукцию;

- бытовые приборы;

- оборудование компьютерное, электронное и оптическое;

- предметы садово-огородные и инвентарь;

- строительные и отделочные материалы и инструменты;

- санитарно-технические изделия;

- товары для предупреждения пожаров и пожаротушения;

- печатные СМИ;

- похоронные принадлежности;

- очки, линзы и их части.

Власть Работа власти Экономика Товары и цены Правительство

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