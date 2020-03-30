Врачи предостерегли аллергиков на фоне пандемии коронавируса

Специалисты считают, что в группу повышенного риска из-за распространения коронавируса могут попасть не только пожилые люди и те, кто страдает от серьезных хронических заболеваний, но и аллергики.

Об этом говорят опрошенные РИА Новости эксперты. Весенняя аллергия на фоне пандемии может оказаться большей проблемой, чем обычно.

Как отмечает аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе, хотя по умолчанию всех таких пациентов нельзя относить к группе риска, но следует учитывать, что из-за тяжелого аллергического воспаления дыхательных путей слизистые становятся более уязвимым перед вирусами. Завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток Михаил Костинов также говорит об утрате мукозального (барьерного) иммунитета у страдающих аллергией пациентов.

"Нос, глаза краснеют, человек чихает, у него слезотечение. И при такой "ране" вирусам легче быстро распространяться", - объясняет эксперт.

Заболевание у аллергиков может принять тяжелую форму, потому что иммунная система начинает работать с некоторым запозданием. В результате инфекция усугубляет аллергию, а аллергия - развитие инфекционного заболевания.

Заслуженный работник здравоохранения РФ, профессор Юрий Мизерницкий тоже обращает внимание на тот факт, что коронавирус может обострить аллергические заболевания и спровоцировать, например, бронхиальную астму. При этом эксперты отмечают, что аллергики должны не только соблюдать профилактические меры, но и получать необходимую терапию.