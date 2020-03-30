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Рубрика: В мире

Премьер-министру Израиля придется уйти на карантин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS / Amir Cohen Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS / Amir Cohen
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS / Amir Cohen

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заразилась коронавирусом. Ривка Палух занималась вопросами ультраортодоксальной общины страны. Обследование прошла после того, как аналогичный диагноз врачи поставили ее мужу. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Фото: AFP/YONHAP
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"Женщина контактировала с главой правительства в четверг, но в ходе встречи соблюдалась необходимая дистанция", - пишет ТАСС со ссылкой на издание.

В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения страны Нетаньяху, возможно, придется провести 14 дней на карантине. Дополнительных сведений о состоянии здоровья 64-летней Палух пока не сообщают.

Коронавирусом в Израиле заболели уже свыше четырех тысяч человек, 89 пациентов выздоровели, 15 скончались.

Вспышка нового заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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