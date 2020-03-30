Программа "Календарь" первой начала использовать QR-код для анонсов

Утренняя программа Общественного телевидения России "Календарь" с сегодняшнего дня запустила в эфир новый вариант своей традиционной рубрики "Афиша". Теперь она выходит под названием "WEB-Афиша".

Ведущая рубрики Любовь Наливайко через интернет-связь выходит в эфир ОТР прямо из своей квартиры и рассказывает об интересных выставках, спектаклях, концертах, которые в настоящее время доступны в онлайн-версиях. Чтобы телезрители могли тут же посмотреть анонсируемые проекты, в левом углу экрана демонстрируется QR-код со ссылкой на мероприятие. Зрителям достаточно лишь навести камеру своего смартфона на QR-код и на экране телефона мгновенно откроется сайт или начнётся трансляция того события, о которым мы рассказываем в телеэфире в данную минуту.

Среди подобных рубрик эта технология использования не обычной ссылки, а QR-кода применяется впервые. В конце выпуска "WEB-Афиши" также в виде QR-кода программа "Календарь" публикует ссылку на специальный онлайн-проект Общественного телевидения России "Культурный сезон с ОТР", где зрителей ждёт более полный выбор интереснейших событий культурной жизни страны.