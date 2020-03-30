Новости

Во Франции за сутки от COVID-19 умерли свыше 400 человек 21:25
Экспортерам устроят выставки онлайн 21:22
Программа "Календарь" первой начала использовать QR-код для анонсов 21:04
Умер режиссер Владимир Ласточкин 21:02
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Отчаянных домохозяек" Джон Каллахан 20:53
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову 20:47
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве 20:46
Лавров обсудил с Помпео ситуацию с коронавирусом 20:41
Архангельская область ввела режим строгой изоляции 20:40
Путин наградил известных актеров 20:35
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции 20:32
Лукашенко направил соболезнование родным Юрия Бондарева 20:28
Во Франции раскопали 7000-летний некрополь с необычными могилами 20:13
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек 19:56
Мосгордума переводит сотрудников на удаленную работу 19:36
В Волгограде приостановят работу общественного транспорта 19:35
Соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова может стать Гэтжи 19:25
Московские школьники и студенты получат бесплатные продуктовые наборы 19:23
В Алтайском крае подтвержден второй случай заражения COVID-19 19:19
Авиация Беларуси подключилась к доставке гуманитарной помощи 19:04
Депутаты сократили число пленарных заседаний на фоне коронавируса 19:02
В Петербурге телеведущие ушли на удаленку и стали вести эфир из дома 18:59
Вора в законе Дато Краснодарского будут судить за криминальный статус 18:48
В поездах временно закрыли вагоны-рестораны 18:36
Под Калининградом воры угнали автомобиль со спящим хозяином 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
30.03.2020 21:04
Рубрика: Культура

Программа "Календарь" первой начала использовать QR-код для анонсов

Текст: Сусанна Альперина

Утренняя программа Общественного телевидения России "Календарь" с сегодняшнего дня запустила в эфир новый вариант своей традиционной рубрики "Афиша". Теперь она выходит под названием "WEB-Афиша".

Фото: iStock
"Большие гастроли онлайн" подготовили особую программу для нерабочей недели
Фото: kinopoisk.ru
Киноиндустрия терпит многомиллионные убытки

Ведущая рубрики Любовь Наливайко через интернет-связь выходит в эфир ОТР прямо из своей квартиры и рассказывает об интересных выставках, спектаклях, концертах, которые в настоящее время доступны в онлайн-версиях. Чтобы телезрители могли тут же посмотреть анонсируемые проекты, в левом углу экрана демонстрируется QR-код со ссылкой на мероприятие. Зрителям достаточно лишь навести камеру своего смартфона на QR-код и на экране телефона мгновенно откроется сайт или начнётся трансляция того события, о которым мы рассказываем в телеэфире в данную минуту.

Среди подобных рубрик эта технология использования не обычной ссылки, а QR-кода применяется впервые. В конце выпуска "WEB-Афиши" также в виде QR-кода программа "Календарь" публикует ссылку на специальный онлайн-проект Общественного телевидения России "Культурный сезон с ОТР", где зрителей ждёт более полный выбор интереснейших событий культурной жизни страны.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Трамп обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах
Мишустин призвал проработать возможность введения режима самоизоляции в регионах
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве
Правительство поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Чем удивит зрителей онлайн-марафон "Русских сезонов"
Как жить театрам, если зрители самоизолируются