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30.03.2020 16:51
Рубрика: Общество

Психологи дали советы, как пережить "удаленку" детям, учителям и родителям

Текст: Ксения Колесникова
Как создать комфортные условия для ребенка дома? Снять тревожность? Помочь перейти на новую форму обучения? Министерство просвещения направило в регионы рекомендации для психолого-педагогической поддержки школьников, педагогов и родителей. Советы составлены лучшими специалистами из Союза охраны психического здоровья (на основе рекомендаций ВОЗ) и психологами МГППУ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

А теперь по пунктам.

Советы подросткам

- Жизнь здорово изменилась, в школах вводят удаленную форму обучения, родители работают из дома, с друзьями сложно увидеться вживую. Очень важно попробовать сосредоточиться на возможностях, которые у тебя появились, вместо того чтобы думать о лишениях.

- Вероятность заболеть в возрасте от 0 до 19 лет очень маленькая. Дети и подростки почти не болеют коронавирусом или переносят его в очень легкой форме. Несмотря на это, есть процедуры, которые могут помочь дополнительно снизить вероятность заразиться:

1. мыть руки после улицы, перед едой, бороться с привычкой грызть ногти, если она есть (наконец-то теперь есть достойная мотивация), - именно через руки вирус чаще всего попадает в организм человека;

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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2. спать не меньше 7,5 часов;

3. хорошо питаться;

4 делать физическую зарядку (все это поможет поддержать и укрепить иммунитет);

5. соблюдать режим самоизоляции.

- Да, приходится сидеть дома, не ходить в школу, не встречаться с друзьями. Скучно..., но... Очень важно, чтобы ты понимал, сейчас не наступает апокалипсис, каким мы его знаем по фильмам про зомби. Наоборот, нас просят меньше выходить из дома, чтобы предотвратить заражение большого количества людей. Придется набраться терпения.

- Выбрать 1-2 новостных ресурса, которым ты или твои родители больше всего доверяют, и уделять этой новости 10 минут утром и 10 минут вечером.

- Одно из лучших лекарств против тревоги - юмор. Многие ребята начали выкладывать свои видео и песни про то, как они переживают ситуацию с самоизоляцией. Может быть, и ты сможешь посмотреть на эту ситуацию под таким углом?

- Если же тревожные мысли постоянно атакуют тебя, помни, что тревога - это не опасно, тебе не нужно думать о каждой тревожной мысли. Представь их как проплывающие по небу облака и попробуй сосредоточиться на своих делах, более приятных или важных.

Советы родителям

- Поддержите привычный ритм жизни семьи или создавайте новые семейные традиции (игры), особенно если дети должны оставаться дома.

- Поощряйте детей оставаться на связи со своими сверстниками: по телефону или, к примеру, в соцсетях (с ограничениями времени).

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Обсудите COVID-19 с детьми. Совместное решение проблем может облегчить беспокойство.

- В простой и доступной форме предоставьте детям факты о том, что произошло. Дайте им четкую информацию, как снизить риск заражения. Причем словами, которые ребенок сможет понять в зависимости от возраста.

- Превратите скучный рассказ о путях передачи вируса и способах профилактики в игру ("Да", "Нет", "Не знаю"), где дети могут двигаться, радоваться успешным ответам и возможности общения с вами.

- Сведите к минимуму просмотр и чтение новостей, которые могут вызвать тревогу у детей. Объясните им, что вы сами сможете дать им достоверную информацию, которую возьмете из надежных источников.

- Дети могут реагировать на стресс по-разному. Например, быть более цепкими, тревожными, замкнутыми. Реагируйте с пониманием, прислушивайтесь к тому, что волнует ребенка. Важны любовь и внимание.

Советы учителям

- Обеспечьте детям благоприятную и позитивную образовательную среду, свободную от стрессов, вызванных стремлением к хорошим оценкам. Сконцентрируйтесь на сохранении здоровья детей.

- Используйте дистанционные формы обучения, поощряющие развитие интеллектуальной и творческой деятельности. Например, олимпиады, квесты, соревнования, которые позволят и детям, и их родителям поддержать активность.

Фото: iStock
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- Пользуйтесь надежными источниками информации в определенное время в течение дня. Один-два раза. Внезапный и почти постоянный поток новостей о вспышке болезни может вызвать беспокойство у любого человека.

- Поддерживайте детей и родителей. Помощь другим в трудную минуту может принести лично вам психологическую пользу.

- На вас сейчас лежит двойное бремя ответственности за здоровье детей, психологическое благополучие членов их семей, академическую подготовку обучающихся. Отнеситесь к этому, как к особым условиям работы. Берегите себя. Старайтесь справиться со стрессом и вести здоровый образ жизни. Помогут дыхательные и физические упражнения, упражнения для релаксации.

Общество Образование

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