Пушков предрек Вашингтону поражение в Ираке

Соединенные Штаты не могут расстаться с дурными привычками. Даже в разгар эпидемии заболевания, вызванного коронавирусом, Вашингтон планирует эскалацию боевых действий в Ираке, рассчитывая уничтожить там "проиранские группы".

Об этом в своем Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, эти шаги американской стороны победой не закончатся. "Это уже сейчас выглядит как заранее проигранная схватка на чужой территории", - заключил российский сенатор.

Ранее газета The New York Times распространила сообщение о том, что Пентагон намерен расширить боевые действия в Ираке. На прошлой неделе появилась секретная директива минобороны США о подготовке кампании по уничтожению ополченцев, которых якобы поддерживает Иран, сообщает РИА Новости.