Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Владимир Путин призвал местные, региональные и федеральные структуры работать в одной логике и на опережение - без самоуспокоенности, но уверенно и надежно. Людей нужно информировать постоянно и объективно, а действия власти должны быть обоснованными и профессиональными. Нужно принимать все необходимые меры, даже если не посвященным в проблему людям они кажутся для нашей страны избыточными.

1) В ближайшие дни завершить инвентаризацию медицинских учреждений и свести в единую базу данных, оценить готовность коечного фонда, предусмотреть прием больных из соседних регионов и выезд скорой помощи за пределы региона.

2) Резко нарастить объемы тестирования на коронавирус, обеспечить оперативную регистрацию новых тест-систем, в том числе и зарубежного образца.

3) Провести инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции легких и организовать дополнительное обучение врачей, подключать медиков других специальностей, ординаторов, профессоров, преподавателей медвузов, привлекать практикантов и студентов, при этом не задерживать им выплаты.

4) Создать дополнительный резерв по препаратам, используемым для борьбы с коронавирусом.

5) Вести разъяснительную работу с теми, кто старше 65 лет, чтобы они оставались дома, обеспечив их поддержкой, медицинской помощью и доставкой продуктов и лекарств.

Отдельно президент перечислил профилактические меры.

1) Максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни - выявлять граждан, которые в последние две недели вернулись или будут возвращаться из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу и обеспечивать им режим карантина или самоизоляции, установить их контакты.

2) Жителям Москвы и Подмосковья - ответственно и серьезно отнестись к режиму ограничения и самоизоляции.

3) Обеспечить режим ограничения работы клубов, кинотеатров, торгово-развлекательных центров, его несоблюдение - преступная халатность.

4) Предъявлять повышенные требования безопасности к структурам жизнеобеспечения, ввести особый порядок обслуживания в магазинах и аптеках - без очередей, с дистанцией - 1.5-2 метра, по возможности предусмотреть "удаленку" для сотрудников непрерывных производств и органов власти.

Еще один блок задач касается обеспечения устойчивости социально-экономической ситуации.

1) Не допускать сбоев в рознице, контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, исключить попытки ограничить товарные потоки между регионами и факты спекуляции.

2) Региональные власти должны оперативно согласовывать свои действия, информировать о них правительство и рабочую группу Госсовета.

3) Каждый регион должен сформировать список системно значимых предприятий и отраслей, по которым необходим особый мониторинг, а кабмин ускорит выделение средств регионам.

4) Регионы не должны урезать текущие бюджетные расходы, надо полностью финансировать программы и контракты, а правительство и Минфин предусмотрит финансирование для устойчивости региональных бюджетов.

Президент указал ежедневно отслеживать ситуацию в целом. До 10 мая власти всех регионов должны передать налоговым органам информацию из ЗАГСов, чтобы с июня начались выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.