Путин: Надо предусмотреть гибкий график работы для непрерывных производств

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть гибкий график работы для органов власти и предприятий, производящих товары повышенного спроса.

"Что касается так называемых непрерывных производств и органов власти, то здесь важно предусмотреть гибкие графики работы, по возможности перевести сотрудников на удаленный режим", - сказал он в понедельник на совещании с полномочными представителями в федеральных округах.

По мнению главы государства, необходимо "наладить прямой постоянный контакт с работодателями, руководителями предприятий, независимо от форм собственности". "Важно, чтобы предприятия, спрос на продукцию которых сегодня повышен, продолжили ритмичную работу", - подчеркнул президент.