Путин наградил дипломатов

Президент своим указом наградил ряд дипработников за вклад в реализацию внешней политики страны.
Спецпредставитель по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов награжден орденом Александра Невского "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ" и "многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".
Орденом Почета отмечен директор Первого департамента стран СНГ МИД Михаил Евдокимов, а орденом Дружбы - посол России на Мальте Владимир Малыгин.
Ректору МГИМО Анатолию Торкунову присвоено почетное звание заслуженного работника дипломатической службы РФ.