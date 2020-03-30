Путин наградил известных актеров

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении: почетными званиями и орденами отмечены сразу несколько знаменитых артистов.

Актеры Анна Ковальчук, Алексей Кравченко, Мария Миронова и Наталья Савченко стали народными артистами РФ - за большие заслуги в области искусства. Таких же званий удостоены дирижер Феликс Коробов и артист ансамбля народного танца имени Моисеева Александр Тихонов.

Орденом Дружбы награждены актеры Владимир Конкин и Андрей Шарков. Худрук Театра эстрады имени Райкина Юрий Гальцев и главный режиссер "Небольшого драматического театра" Лев Эренбург отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Орденом Александра Невского глава государства наградил "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" ректора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александра Соколова.