Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить регионам необходимое финансирование для обеспечения устойчивости бюджетов в условиях эпидемии коронавируса.

"Понимаю, что отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей скажутся на региональных бюджетах. У них могут возникать выпадающие доходы", - сказал он в понедельник на совещании с полномочными представителями в федеральных округах.

Регионам рекомендовано не урезать текущие бюджетные расходы. "Напротив, задача сейчас в том, чтобы как можно быстрее, без сбоев и в полном объеме финансировать все запланированные программы и контракты. Эти средства крайне нужны сейчас экономике. Они должны работать - работать на сохранение занятости людей и их доходов, на устойчивость предприятий", - подчеркнул глава государства.

"Естественно, региональные бюджеты должны получить необходимую дополнительную поддержку", - сказал Владимир Путин. По его мнению, имеющихся инструментов - казначейских кредитов для покрытия "кассовых разрывов" - недостаточно.

"Поручаю правительству, минфину сформировать комплекс системных шагов и предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов", - сказал глава государства.

Он попросил полпредов помочь федеральному центру объективно оценить потребности на местах "и, конечно же, проконтролировать целевой характер и эффективное расходование этих средств".