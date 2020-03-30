Путин поручил провести полную инвентаризацию ресурсов для борьбы с COVID-19

Региональные власти должны в кратчайший срок провести инвентаризацию коечного фонда, медицинских техники и возможностей персонала в больницах по всей стране. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в ходе совещания с полномочными представителями в федеративных округах.

"Обращаюсь и к вам, и к главам субъектов Федерации: в ближайшие дни необходимо завершить полую инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений", - сказал он, пояснив, что это касается как государственных, так и частных клиник. "Все должно быть еще раз сведено в единую базу данных", - подчеркнул глава государства.

В частности, полпреды будут лично отвечать за достоверность сведения о готовности коечного фонда, им поручено "использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек". Часть больниц придется, хоть и на временной основе, но полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Их надо обеспечить всей необходимой техникой по нормативам минздрава.

Субъекты Федерации в случае необходимости должны помогать друг другу в борьбе с инфекцией, уверен президент. "Поэтому уже сейчас следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта", - сказал он. Правительству поручено предусмотреть компенсацию региональным бюджетам за счет федерального центра.

Кроме того, необходимо оперативно задействовать все государственные и частные лабораторные мощности, "чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объемы тестирования на коронавирус", заявил Владимир Путин. Он призвал без проволочек регистрировать новые тест-системы - "там, где потребуется, не только российского, но и зарубежного образца".

Особый акцент глава государства сделал на лечении тяжелых случаев коронавируса и поручил провести инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Должна быть полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, а именно по их реальной готовности к работе, включая наличие запасных частей и расходных материалов", - подчеркнул Путин.

Учитывая большую нагрузку на пульмонологов, реаниматологов, терапевтов, сотрудников бригад скорой помощи, он призвал уже сейчас продумать о подключении к работе врачей других специальностей, "а также, если это потребуется, ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений", а также практикантов и студентов.

"Постоянно отслеживайте, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестер, другого медперсонала, работников служб скорой помощи проводились строго в срок. Необходимые ресурсы для этого выделены", - указал президент.

Он также дал поручения по поводу обеспечения лекарствами. "По всем препаратам, которые используются сейчас для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв", - сказал Владимир Путин.