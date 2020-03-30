Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии. Шаймуратов погиб в 1943 году под Дебальцево.

Глава государства наградил Шаймуратова "за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".

112-я Башкирская кавалерийская дивизия прошла от Дона до Эльбы свыше 4 тысяч километров, 78 ее воинов получили звания Героев Советского Союза, пять стали полными кавалерами Ордена Славы.