Путин потребовал пресекать любые попытки взвинчивания цен

Глава государства отметил, что по товарам жизненной необходимости в России уже создан необходимый запас и резерв.

- Тем не менее прошу вас постоянно отслеживать положение дел, вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли, - обратился он к полпредам.

Особенно важным для людей Владимир Путин назвал контроль цен на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, а также другие востребованные сейчас товары.

- Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами, - подчеркнул президент.

Он отметил, что подобное уже наблюдалось в недалеком прошлом.

- Хочу подчеркнуть: наша страна - это одна большая семья, - особо отметил российский лидер. - Но и здесь, как говорится, "в семье не без урода". Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен.