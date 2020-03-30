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30.03.2020 16:53
Рубрика: Власть

Путин призвал создавать в магазинах и аптеках особый порядок обслуживания

Текст: Айсель Герейханова

К магазинам, аптекам и системам ЖКХ, которые продолжают работать, нужно предъявлять повышенные требования безопасности. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с полпредами в федеральных округах.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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"Это прежде всего касается строгого соблюдения санитарных режимов, регулярной дезинфекций помещений. А также необходимо обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты", - пояснил президент РФ.

Кроме того, в магазинах и аптеках нужно избегать длинных очередей и соблюдать дистанцию между людьми в 1,5-2 метра, призвал Путин.

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