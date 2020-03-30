Путин заявил о наличии запаса товаров жизненной необходимости

По товарам жизненной необходимости создан необходимый запас и резерв, но сбоев в рознице быть не должно, предупредил своих полномочных представителей на совещании в формате видеоконференции президент. Владимир Путин также потребовал полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами и жестко пресекать спекуляции.

Говоря об устойчивости социально-экономической ситуации, глава государства заявил: "По товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв". При этом Путин попросил полпредов постоянно отслеживать ситуацию, вместе с главами регионов не допускать локальных сбоев в розничной торговле, контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, другие востребованные товары.

"Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами", - указал президент. "Наша страна - это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, "в семье не без урода". Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен", - также заметил он.