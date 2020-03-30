Андрей Воробьев ответил на вопросы, связанные с режимом самоизоляции

Контроль за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье будет усилен. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководителями правоохранительных органов.

Глава региона напомнил, что со вчерашнего вечера усилены меры по противодействию коронавирусной инфекции. Патрульные службы начали оповещение жителей. "Прошу спокойно и с пониманием реагировать на работу сотрудников полиции, они в максимально корректной форме стараются довести информацию о недопустимости скопления людей", - отметил Воробьев.

После введения дополнительных ограничительных мер ему в соцсетях пришло несколько сотен сообщений - жители спрашивали, как в новых условиях решать бытовые вопросы. Губернатор ответил на самые частые из них.

Кто имеет право на новое пособие по безработице в размере 15 тысяч рублей, которое ввели в Подмосковье с 1 апреля? "Те, кто потерял работу именно сейчас, из-за коронавируса", - объясняет Андрей Воробьев. Но претендент на выплату должен отработать не менее 60 дней в этом году, неважно с записью в трудовой книжке или по договору. И в выплате пособия откажут тем, кто был уволен за дисциплинарный проступок.

Второй по частоте вопрос, заданный жителями губернатору, звучит так: где взять пропуск на передвижение по области, если человек продолжает работать? "Никаких пропусков не нужно, въезд в область и выезд из нее не закрыты. На работу, отвезти продукты родственникам, в банк или налоговую инспекцию можно ехать просто так", - утверждает глава региона. Правда, советует подумать, прежде чем выдвигаться в путь: насколько необходима эта поездка и нельзя ли ее заменить дистанционной услугой или помощью служб доставки?

"А если мы живем не по прописке, она в другом муниципалитете или вообще в Москве, будут ли с этим проблемы?", - спрашивают граждане. "Никаких проблем, - уверяет Андрей Воробьев. - Где удобно, там и живите. Главное, как можно меньше выходить на улицу".

Еще жители области интересуются: можно ли ходить за продуктами не в ближайший магазин, а в торговую точку за два квартала, где цены ниже? Воробьев отвечает: "Да, можно, это вам решать. Но если вы поедете в магазин на общественном транспорте, подвергнете риску и себя, и других людей. Лучше все-таки выбирать магазины как можно ближе к дому".

Также много вопросов пришло от дачников, у которых на участках работают нанятые помощники. Дачный сезон в этом году начался раньше и, как обычно, многим после зимы требуется поправить забор, починить крышу, построить новый сарай… Все работы теперь нужно прекратить? "Не нужно, - говорит губернатор. - Просто организуйте все так, чтобы рабочим не пришлось проводить много времени за пределами вашего участка. Купите заранее продукты и все расходные материалы".