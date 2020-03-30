Новости

Израильский премьер-министр перейдет в режим самоизоляции 17:37
Запущен ресурс по дистанционному обучению для учителей 17:35
ДОСААФ России из-за COVID-19 отменяет учебные полеты и закрывает тиры 17:34
Врачи предостерегли аллергиков на фоне пандемии коронавируса 17:31
Спасатели призывают москвичей соблюдать режим самоизоляции 17:30
В Перми умер обвиняемый во взрыве газа в жилом доме 17:28
Найдены мощи святой Ядвиги, пропавшие 250 лет назад 17:24
Видео: итальянский певец Пупо поблагодарил РФ за помощь, спев по-русски 17:23
Власти Грузии объявили карантин и вводят комендантский час 17:19
Более 12 тысяч школьников подали заявки на конкурс "Большая перемена" 17:14
Путин: Надо предусмотреть гибкий график работы для непрерывных производств 17:12
Стали известны подробности испытаний Су-57 17:11
Фанатское интро для сериала Last of Us пришлось по душе Нилу Дракманну 17:05
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции 17:02
Деревянный Toyota Land Cruiser 200 взорвал Сеть 17:00
Автор "Тихого места" запустил "Шоу хороших новостей" против COVID-19 16:58
Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке 16:55
Путин призвал создавать в магазинах и аптеках особый порядок обслуживания 16:53
В Перу под древними пирамидами обнаружены захоронения китов и акул 16:51
В Татарстане вводится режим самоизоляции для всех жителей 16:51
Видео: На Ямале стадо оленей перекрыло движение по трассе 16:46
Адвокаты попросили обеспечить им беспрепятственное передвижение по Москве 16:45
На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу 16:41
Из-за нарушений режима тюменцам пообещали московские меры по COVID-19 16:33
Андрей Воробьев ответил на вопросы, связанные с режимом самоизоляции 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав рассказал о шести правилах самоизоляции
Минздрав рассказал о шести правилах самоизоляции
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 марта по 5 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 марта по 5 апреля
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
30.03.2020 16:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Андрей Воробьев ответил на вопросы, связанные с режимом самоизоляции

Текст: Ирина Рыбникова
Контроль за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье будет усилен. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководителями правоохранительных органов.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава региона напомнил, что со вчерашнего вечера усилены меры по противодействию коронавирусной инфекции. Патрульные службы начали оповещение жителей. "Прошу спокойно и с пониманием реагировать на работу сотрудников полиции, они в максимально корректной форме стараются довести информацию о недопустимости скопления людей", - отметил Воробьев.

Коронавирус обнаружен уже в 29 городах Подмосковья

После введения дополнительных ограничительных мер ему в соцсетях пришло несколько сотен сообщений - жители спрашивали, как в новых условиях решать бытовые вопросы. Губернатор ответил на самые частые из них.

Кто имеет право на новое пособие по безработице в размере 15 тысяч рублей, которое ввели в Подмосковье с 1 апреля? "Те, кто потерял работу именно сейчас, из-за коронавируса", - объясняет Андрей Воробьев. Но претендент на выплату должен отработать не менее 60 дней в этом году, неважно с записью в трудовой книжке или по договору. И в выплате пособия откажут тем, кто был уволен за дисциплинарный проступок.

Второй по частоте вопрос, заданный жителями губернатору, звучит так: где взять пропуск на передвижение по области, если человек продолжает работать? "Никаких пропусков не нужно, въезд в область и выезд из нее не закрыты. На работу, отвезти продукты родственникам, в банк или налоговую инспекцию можно ехать просто так", - утверждает глава региона. Правда, советует подумать, прежде чем выдвигаться в путь: насколько необходима эта поездка и нельзя ли ее заменить дистанционной услугой или помощью служб доставки?

"А если мы живем не по прописке, она в другом муниципалитете или вообще в Москве, будут ли с этим проблемы?", - спрашивают граждане. "Никаких проблем, - уверяет Андрей Воробьев. - Где удобно, там и живите. Главное, как можно меньше выходить на улицу".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент назвал оправданным режим самоизоляции в Москве и Подмосковье

Еще жители области интересуются: можно ли ходить за продуктами не в ближайший магазин, а в торговую точку за два квартала, где цены ниже? Воробьев отвечает: "Да, можно, это вам решать. Но если вы поедете в магазин на общественном транспорте, подвергнете риску и себя, и других людей. Лучше все-таки выбирать магазины как можно ближе к дому".

Также много вопросов пришло от дачников, у которых на участках работают нанятые помощники. Дачный сезон в этом году начался раньше и, как обычно, многим после зимы требуется поправить забор, починить крышу, построить новый сарай… Все работы теперь нужно прекратить? "Не нужно, - говорит губернатор. - Просто организуйте все так, чтобы рабочим не пришлось проводить много времени за пределами вашего участка. Купите заранее продукты и все расходные материалы".

Власть Работа власти Регионы Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил провести полную инвентаризацию ресурсов для борьбы с COVID-19
Правительство поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Для всех жителей и гостей Москвы с 30 марта введен карантин
Цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня ноября 2002 года
Главный врач Коммунарки сообщил последние данные о пациентах
Для кого из иностранцев упростят получение гражданства РФ
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента