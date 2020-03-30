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30.03.2020 01:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Самоизоляция для всех

Российская газета - Столичный выпуск № 67(8121)
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подписал указ о том, что в столице вводится домашний карантин для всех. В нем говорится:

1. Начиная с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

- необходимости вынести бытовой мусор.

А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

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В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый контроль.

При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.

2. Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная дистанция). Исключение - только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Кроме того, указ вводит следующие дополнительные меры обеспечения соблюдения социальной дистанции и социальной поддержки москвичей в условиях режима повышенной готовности.

3. Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому.

По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.

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Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять "скорая помощь", сотрудники поликлиник или волонтеры.

4. Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принято решение о продлении срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 5 апреля с.г. не совершат ни одной поездки в общественном транспорте.

Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

5. Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки.

В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.

Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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- Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома, - обратился Сергей Собянин к москвичам.

Аналогичные меры вводятся и в Подмосковье. По указу губернатора Московской области Андрея Воробьева они начинают действовать с 30 марта.

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