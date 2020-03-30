К утру вторника в Москве может выпасть до 8 см снега

В столице, по прогнозу комплекса городского хозяйства, к утру может выпасть до 8 см снега. Из-за ухудшения погодных условий, коммунальная техника переведена в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

- В ночь на вторник продолжится снегопад, к утру может выпасть до 8 см снега, - отметил Петр Бирюков. - При этом порывы ветра будут достигать до 15 м/с, воздух остынет до -5 градусов, а также а дорогах возможна гололедица. Убирать снег будет снегоуборочная техника, комплексные бригады, а утилизировать - снегосплавные пункты. Под особым контролем наиболее опасные участки дорог: мосты, эстакады и низины, крутые спуски и подъемы, тоннели, площадки торможения перед остановками общественного транспорта, а также подходы к ним.

Бирюков призвал москвичей быть внимательными, находясь на улице - обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.