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30.03.2020 07:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичей ждет резкое похолодание и снег

Текст: Ирина Огилько

МЧС предупредило об ухудшении погоды в столичном регионе. В ведомстве отметили, что 30 марта в Москве будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на провода, ветер с порывами до 17 м/с, вечером не исключена метель, на дорогах - гололедица.

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Напомним, что по данным Метеобюро Москвы и области, виною ухудшения погоды станет атмосферный фронт, который протянется через центральный район, разделяя два антициклона. Теплый антициклон сместится на север Казахстана, а другой останется вблизи Великобритании.

"Температура воздуха в дневные часы не превысит +1...+2 градусов, ночью до -5 градусов,- рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Такая погода будет способствовать очищению воздуха от вредных примесей".

Аналогичная погода ожидается и во вторник, а в среду начнет теплеть. Однако о рекордах до конца недели говорить не придется, температура воздуха не превысит +5…+6 градусов в светлое время суток, а вот ночи потеплеют до плюсовых значений.

Общество Ежедневник Погода Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

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