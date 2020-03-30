Мосприрода пригласила виртуально прогуляться по Терлецкому парку

Новая виртуальная экскурсия по Терлецкому парку будет посвящена наиболее интересным местам природного комплекса. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

- Экскурсия пройдет в последний день марта в рамках проекта "Природа на удаленке", - рассказывают в пресс-службе. - Обзор затронет южную часть природно-исторического парка "Измайлово" - Терлецкий лесопарк. Его площадь составляет более 141 га. Во время виртуальной экскурсии зрители узнают, что эту природную территорию украшает пять прудов, созданных в традициях 18-19 века. Их площадь более 10 га. Они живописны, особенно привлекателен самый маленький - Утиный. Это любимое место гнездования диких уток: кряквы, гоголя, чирка-свистунка, хохлатой чернети.

"Прогуляться" ногами экскурсовода можно со вторника в любой день недели. Для этого нужна зайти на официальную страницу Мосприроды или на страницу в соцсетях по хештегам #Природа_на_удаленке и #ВиртуальнаяЭкскурсияМосприроды.