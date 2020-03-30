На горячую линию по вопросам коронавируса поступило более 40 тысяч заявок на социальные услуги

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она пояснила, что обратились за помощью 40 тысяч человек. Это пожилые люди, которые соблюдают обязательный режим самоизоляции.

Вице-мэр отметила, что наибольшее количество обращений - по поводу доставки продуктов и лекарств.

- Мы создали единую горячую линию, куда можно обращаться по индивидуальным вопросам, - рассказала Анастасия Ракова. - У нас развернутая сеть волонтеров и социальных работников, которые такую помощь оказывают людям.

Напомню, с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09.