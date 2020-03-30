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30.03.2020 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Налетчика в медицинской маске поймали после разбоя в костромском отеле

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Полиция в Костроме задержала подозреваемого в разбойном нападении на отель: налетчик в маске, угрожая ножом, отнял у администратора выручку.

Сообщение о разбойном нападении на администратора четырехзвездочной гостиницы на проспекте Мира в Костроме поступило в полицию утром 9 марта. Приехав на место, оперативники выяснили, что рано утром в отель пришел молодой человек в медицинской маске.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Ни слова не говоря, он проник за стойку администратора и, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил из сейфа выручку - 311 тысяч рублей. Девушка попыталась задержать налетчика, но тот вырвался и скрылся с похищенным.

Благодаря сохранившимся записям с камер видеонаблюдения полицейские смогли установить личность подозреваемого и объявили его в розыск. Приметы злоумышленника оперативники передали всем патрульным нарядам Костромы и соседних регионов и разместили объявления в СМИ.

- Спустя две недели "загнанный в угол" беглец сам пришел в полицию с повинной. По его словам, пойти на преступление его вынудила крайняя нужда в деньгах, - сообщили в полиции.

Налетчик рассказал, что набрал кредитов, но его доходов на их погашение не хватило, и тогда он решился на разбойное нападение на отель.

В отношении мужчины полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой". По решению суда подозреваемый арестован.

В УМВД уточнили, что молодой человек сотрудничает со следствием и успел вернуть часть похищенного.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома

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