Сергей Собянин поблагодарил медиков, которые борются с коронавирусом

Столичные медики, позабыв об отдыхе, работают круглыми сутками. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил их за самоотверженный труд в непростых условиях борьбы с коронавирусом.

Этот снимок был сделан в больнице итальянской Ломбардии. Врачи всего мира сейчас на передовой. Фото: AFP

- Всегда с огромным уважением относился к работе медиков, а сейчас просто восхищаюсь. Все - от санитаров до главных врачей - работают сверхурочно. Поликлиники усилили выездную службу. Подключились волонтеры - студенты медицинских вузов. Сообщество медсестер Москвы предложило свою помощь клинике Коммунарки, где больше всего заболевших коронавирусом, - написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр также отметил, что первыми на помощь к горожанам, как всегда, приходят бригады "скорой помощи". Они берут анализы и доставляют пациентов с подозрением на коронавирус в больницы. В свою очередь coll-центр по телефону дает рекомендации москвичам, а аналитический штаб - находит и проверяет людей с высоким риском заражения. "Нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы", - подчеркнул мэр и призвал горожан прислушаться к просьбе врачей и остаться дома.

Нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы

Всего в настоящее время для лечения больных с коронавирусом в городе подготовлены отделения восьми стационаров. Это медцентр в Коммунарке, городские инфекционные больницы N1 и 2, госпиталь для ветеранов войн на Шаболовке, ДГКБ имени Башляевой, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, новый перинатальный корпус ГКБ N67 имени Ворохобова и ГКБ N15 имени Филатова. Впереди перепрофилирование еще ряда многопрофильных стационаров. По словам Сергея Собянина, в ближайшее время больных смогут принять 5 тысяч коек.

P.S.

Способны мы встать на колени перед врачами?

Два моих деда, две бабушки, мама, теща и сестра - беззаветные, настоящие врачи. Потому так коробили всегда брезгливые истерики коллег по адресу нынешних медиков. Они, конечно, не ангелы. Но способны ли мы хотя бы сейчас встать перед ними на колени, как китайцы в городе Ухань?

Игорь Коц