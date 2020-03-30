СК начал поиск автора фейкового ролика о запретах в связи с коронавирусом

Отмечается, что 26 марта на одном из популярных видеохостингов пользователь разместил видеоролик, содержащий недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Москвы и области, а также обо средствах их обеспечения. "Действия автора ролика были направлены на создание паники у жителей столицы. Недостоверная информация была оперативно опровергнута компетентными госорганами", - пояснили в СК России.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, в рамках которых намерены установить лицо, записавшее и распространившее ложную информацию.

В столичном ГСУ Следственного комитета призывают москвичей доверять только официальной информации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в том числе публикуемой на сайте стопкоронавирус.рф.