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30.03.2020 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал поиск автора фейкового ролика о запретах в связи с коронавирусом

Текст: Иван Петров
Столичные следователи назначили и проводят доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Об этом в понедельник сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве.

Отмечается, что 26 марта на одном из популярных видеохостингов пользователь разместил видеоролик, содержащий недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Москвы и области, а также обо средствах их обеспечения. "Действия автора ролика были направлены на создание паники у жителей столицы. Недостоверная информация была оперативно опровергнута компетентными госорганами", - пояснили в СК России.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, в рамках которых намерены установить лицо, записавшее и распространившее ложную информацию.

В столичном ГСУ Следственного комитета призывают москвичей доверять только официальной информации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в том числе публикуемой на сайте стопкоронавирус.рф.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

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