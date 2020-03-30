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30.03.2020 09:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Установлены полицейские, ошибочно сообщавшие о комендантском часе в Подмосковье

Текст: Иван Петров
В подмосковном главке МВД установили, какой именно экипаж дорожно-патрульной службы (ДПС) дезинформировал жителей Московской области о якобы введении в регионе комендантского часа. Видеоролики, снятые жителями подмосковного города Дзержинский, активно распространялись в соцсетях. На них сотрудники полиции через громкоговоритель сообщали о введении комендантского часа и запрете в связи с этим нахождения граждан на улице в период с 20.00 вечера до 8 утра следующего дня.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"На территории Московской области комендантский час не вводился, - опровергла утверждения полицейских начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Но они напутали и ввели в заблуждение жителей Подмосковья.

По данным информагентств, объяснительные уже написали сотрудники отдела МВД по Дзержинскому району Подмосковья старший лейтенант Евгений Горский, прапорщик Владимир Акшонов и водитель Максим Теляков.

"Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан не соответствующую действительности информацию, назначена проверка", - отметила представитель подмосковной полиции.

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