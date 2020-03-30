Установлены полицейские, ошибочно сообщавшие о комендантском часе в Подмосковье

"На территории Московской области комендантский час не вводился, - опровергла утверждения полицейских начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции".
Но они напутали и ввели в заблуждение жителей Подмосковья.
По данным информагентств, объяснительные уже написали сотрудники отдела МВД по Дзержинскому району Подмосковья старший лейтенант Евгений Горский, прапорщик Владимир Акшонов и водитель Максим Теляков.
"Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан не соответствующую действительности информацию, назначена проверка", - отметила представитель подмосковной полиции.