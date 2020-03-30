Установлены полицейские, ошибочно сообщавшие о комендантском часе в Подмосковье

В подмосковном главке МВД установили, какой именно экипаж дорожно-патрульной службы (ДПС) дезинформировал жителей Московской области о якобы введении в регионе комендантского часа. Видеоролики, снятые жителями подмосковного города Дзержинский, активно распространялись в соцсетях. На них сотрудники полиции через громкоговоритель сообщали о введении комендантского часа и запрете в связи с этим нахождения граждан на улице в период с 20.00 вечера до 8 утра следующего дня.

Фото: Александр Щербак/ТАСС