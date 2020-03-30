В Калуге выписали заболевшего коронавирусной инфекцией

В Калуге один из заболевших коронавирусной инфекцией выписан из стационара областной инфекционной больницы. Об этом сообщил врио губернатора Владислав Шапша на заседании облправительства.

Однако сегодня был лабораторно подтвержден еще один случай. Это человек, приехавший из страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-2019. Первичный тест дал положительный результат, он подтвердился после проверки.

На данный момент в регионе зарегистрированы три случая коронавируса. Один человек выздоровел, второй, как сообщается, "проходит специфическое лечение". У третьего заболевание проходит в легкой форме.

В региональном минздраве отмечают, что за весь период наблюдения за последними двумя пациентами у них не было высокой температуры. Их выздоровление ожидается в скором времени.

Всего на карантине в больнице находятся 37 человек, еще 2 091 - на самоизоляции дома, В настоящее время 1 134 калужанина сняты с наблюдения врачей.

В соседней Тульской области 30 марта также зарегистрирован новый случай COVID-2019. Он диагностирован у женщины, контактировавшей с инфицированными людьми. Ее состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего в Тульской области 12 заболевших.