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30.03.2020 12:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калуге выписали заболевшего коронавирусной инфекцией

Текст: Елена Шулепова

В Калуге один из заболевших коронавирусной инфекцией выписан из стационара областной инфекционной больницы. Об этом сообщил врио губернатора Владислав Шапша на заседании облправительства.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Однако сегодня был лабораторно подтвержден еще один случай. Это человек, приехавший из страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-2019. Первичный тест дал положительный результат, он подтвердился после проверки.

На данный момент в регионе зарегистрированы три случая коронавируса. Один человек выздоровел, второй, как сообщается, "проходит специфическое лечение". У третьего заболевание проходит в легкой форме.

В региональном минздраве отмечают, что за весь период наблюдения за последними двумя пациентами у них не было высокой температуры. Их выздоровление ожидается в скором времени.

Всего на карантине в больнице находятся 37 человек, еще 2 091 - на самоизоляции дома, В настоящее время 1 134 калужанина сняты с наблюдения врачей.

В соседней Тульской области 30 марта также зарегистрирован новый случай COVID-2019. Он диагностирован у женщины, контактировавшей с инфицированными людьми. Ее состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего в Тульской области 12 заболевших.

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