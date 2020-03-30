В феврале в Москве на территории Музейно-просветительского комплекса "Сокольники" состоялось торжественное открытие первого в мире Музея русских гуслей и китайского гуциня.

Мероприятие пришлось на сложный для Китая период коронавирусной эпидемии и стало выражением солидарности с китайским народом в его борьбе с опасной инфекцией. Гусли и гуцинь (цинь) - два родственных, известных с древних времен музыкальных инструмента. Они в полной мере отражают историю и национальный колорит, характеризуют особый пласт традиционной культуры наших стран. Не случайно мероприятие привлекло внимание представителей самых разных кругов: политиков, деятелей культуры, ученых.

На торжественном открытии музея выступления всех спикеров начинались со слов искреннего сочувствия и поддержки жителям города Ухань и всему китайскому народу. Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке Любовь Духанина подчеркнула, что россияне всецело сопереживают трагедии, происходящей в Китае, и стараются "оказать всяческую поддержку тем, кто сейчас находится на лечении".

В свою очередь советник-посланник, руководитель отдела культуры посольства КНР в РФ, директор Китайского культурного центра в Москве госпожа Гун Цзяцзя поделилась актуальной информацией о мерах, предпринимаемых правительством Китая, чтобы остановить распространение коронавируса. "Ситуация сложная, но я горжусь своими соотечественниками. Рядовые граждане беспрекословно выполняют все распоряжения правительства, китайские медики за рекордно короткие сроки расшифровали геном вируса и передали результаты исследований другим странам для изучения. В городе Ухань всего за десять дней был возведен новый специализированный госпиталь. Мы делаем все возможное, чтобы эпидемия не вышла за пределы КНР", - сказала она. Гун Цзяцзя также выразила уверенность, что под руководством китайского правительства, при поддержке правительства РФ, российского народа и всего мирового сообщества Китай непременно одержит победу над вирусом: "Трудности не могут нас испугать, мы не падаем духом: "Держись Ухань! Держись, Китай!"

После официальной части гости вечера стали зрителями уникального концерта. На открытии музея прозвучала русская и китайская аутентичная музыка в исполнении ансамбля "Мастерская гусельного искусства" и мастеров игры на гуцине Анастасии Новоселовой и Светланы Плакасовой, а также фолк, фолк-фьюжн, этно-поп, поп- и рок-музыка. Зрители увидели выступления всемирно известного музыканта, певца, собирателя народных песен Сергея Старостина; певицы, композитора, вокалистки музыкальных проектов Zventa Sventana и My-Ti Тины Кузнецовой; певицы, музыканта и поэтессы, создателя и лидера группы "Ковчег" Ольги Арефьевой и многих других. Первое отделение концерта завершилось песней "Катюша", которую хором исполнили китайские и российские гости, еще раз подчеркнув теплые дружеские отношения между двумя народами.

Конкурс украшений, изготовленных из сутажа - особого вида тесьмы, под названием "Сутажный Китай" был организован дизайнерами Ириной Гончаровой и Инной Венчиковой. В финал конкурса вышли 12 работ мастеров из России, Казахстана и Франции, отражавших их взгляд на культуру и искусство Китая. Победу одержало украшение "Оберегающий дракон", созданное казанским мастером Ильзирой Зарифуллиной

По словам основателей Музея русских гуслей и китайского гуциня Алексея Шабурова и Дмитрия Парамонова, он будет служить площадкой для международного гуманитарного сотрудничества и реализации культурно-просветительских и музыкальных программ. Главные задачи музея - способствовать пониманию ценности китайского и российского культурного наследия и приобщить москвичей и гостей города к искусству игры на древних музыкальных инструментах. В музее уже работает школа игры на гуслях, в ближайшем будущем здесь начнется обучение игре на гуцине, а также откроется столярная мастерская, где будут проводить мастер-классы по изготовлению гуслей.

"В наше время очень немногие люди видели гусли, большинство знают об этом музыкальном инструменте только по картинкам из книг. В музее они могут познакомиться не только со всем многообразием его видов и форм, но и с аудио- и видеоматериалами, которые были записаны во время фольклорных экспедиций. Это наш фонд, наше достояние, которое мы будем передавать из поколения в поколение", - говорит Дмитрий Парамонов.

"Мы очень рады найти в новом музее то место, где будет жить музыка гуциня! Большая благодарность музыкантам, которые сохранили и подарили нам старинное, можно сказать, даже былинное музыкальное искусство - русские гусли", - написано на сайте клуба восточной культуры "Две империи".

"Сегодня состоялось беспрецедентное, очень значимое событие в русском фольклорном мире. Это огромный вклад в сохранение традиционной культуры! Слов почти нет, одни эмоции: интереснейший музей с этнографическими экспонатами и прекрасными реконструкциями гуслей, чудное творческое пространство", - поделилась своими чувствами в социальных сетях автор музыкального проекта "Гуди в традиции" Маша Штиллер.

"Прекрасный музей открылся в Москве. На лекциях по музыкальной археологии В.И. Поветкин часто говорил о том, что конструктивная идея музыкальных инструментов восходит к древнейшим цивилизациям и потом во времени кочует от народа к народу. При этом каждый народ играет свои, характерные для него, наигрыши, в своей технике и дает свое название музыкальному инструменту", - написано на странице Центра музыкальных древностей В.И. Поветкина в "ВКонтакте".

Но, пожалуй, самый лучший отзыв о событии основатели музея получили от госпожи Гун Цзяцзя. Она предложила провести масштабный концерт, в котором примут участие лучшие мастера игры на гуслях и гуцине, и посвятить его преодолению эпидемии коронавируса - "этого необычного и весьма нелегкого периода тягот и несчастья и одновременно периода солидарности, дружбы, любви и гуманизма".