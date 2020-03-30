В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией. Возраст умерших - от 76 до 86 лет.

У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких.

Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Кроме того, среди сопутствующих заболеваний значились хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое страдали еще сахарным диабетом.

Оперативный штаб напоминает: всем москвичам необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.