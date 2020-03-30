В Подмосковье изъяли 6,5 килограмма конопли

В подмосковной деревне Боброво полицейские обнаружили дом, переоборудованный под оранжерею. Только выращивали там не цветы, а коноплю.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в этой "оранжерее" росло 23 куста наркосодержащего растения. Подмосковные полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" задержали 28-летнего жителя города Одинцово.

При обыске дома нашли свертки и полиэтиленовые пакеты с растительным веществом, оборудование для производства наркотика. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое в пакетах является наркотическим средством - марихуаной. Общий вес изъятой конопли составил около 6,5 килограмм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Потерять свободу фигурант может на срок до 20 лет.

Пока что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.