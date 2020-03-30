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30.03.2020 12:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военный медицинский центр в Одинцово откроют 25 апреля

Текст: Юрий Гаврилов
Строительство в пятнадцати регионах России 16 новых многопрофильных медицинских центров на 1600 койко-мест, которые военные возводят по поручению президента РФ, идет с опережением графика. Для ускорения работ Минобороны нарастило численность специалистов на этих объектах до 4,5 тысячи человек. Они трудятся круглосуточно, в три смены, эффективно используя 800 единиц техники.

В понедельник одну из таких площадок, расположенную в подмосковном Одинцово, проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он обошел объект, где под здание лечебницы уже залит фундамент и идет монтаж конструкций, пообщался с рабочими. Затем провел по видеосвязи совещание с руководителями других строек. Выяснилось, что и там работы ведутся ускоренными темпами. Это, как надеются в Минобороны, позволит ввести в строй новые медцентры не к середине мая, как планировалось первоначально, а раньше.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Так, первый подобный объект в Нижнем Новгороде, рассчитанный на прием 60 военных и гражданских пациентов, строители намерены сдать в эксплуатацию уже 20 апреля. А лечебницу в Одинцово на 100 койко-мест - пятью днями позже. Напомним, что по графику ее открытие намечалось на 30 апреля.

В Минобороны особо подчеркивают, что речь идет не о временных лечебницах, а о возведении капитальных зданий общей площадью почти 115 тысяч квадратных метров. Они войдут в инфраструктуру уже действующих военных госпиталей.

Каждый новый медицинский центр оснастят самым современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами, аппаратами для анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигинации. Для этих лечебниц в ведомстве уже формируют необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарств. А в Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии организовали учебу и переподготовку медицинского персонала, которому предстоит работать в новых медцентрах.

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Тем временем, Минобороны сообщило, что в Вооруженных силах уже провели около 3800 тестов на коронавирус. Проверку, в том числе, прошел глава ведомства Сергей Шойгу. Все анализы дали отрицательный результат, заболевших в армии и на флоте нет. Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией с коронавирусом в 32 военных госпиталях Минобороны сформировали специальные отделения на 4800 койко-мест, они оснащены 2782 аппаратами искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в Вооруженных силах развернули 15 современных мобильных модульных комплексов для выявления новой вирусной инфекции и более 5,5 тысячи стационарных контрольных пунктов термометрии. 1647 специально обученных расчетов готовы оперативно провести дезинфекцию зданий и местности.

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