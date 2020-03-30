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30.03.2020 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержана жительница Москвы, 17 лет прятавшаяся от приговора суда

Текст: Владислав Куликов

В столичном регионе задержана женщина, которая 17 лет находилась в федеральном розыске. В 2003 году она была приговорена к двум годам лишения свободы, но исчезла. Успешно скрываться ей помогали многочисленный мужья, чьи фамилии она брала каждый раз в ЗАГСе.

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Однако все эти годы про беглянку помнили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области, объявившем ее в розыск. "Женщина так долго скрывалась благодаря тому, что ей удалось изменить первоначальные установочные данные, и после этого еще несколько раз выйти замуж, в результате чего она всегда брала фамилии супругов", - рассказывают в тюремном ведомстве.

Недавно по всей стране была проведена комплексная межгосударственная оперативно-профилактическая операции "Розыск". Операция продолжалась несколько дней, от ФСИЕ в ней были задействованы сотрудники оперативных подразделений, подразделений специального учета, уголовно-исполнительной инспекции и отдела специального назначения.

Только в Брянской области в общей сложности в операции принимало участие 76 сотрудников регионального управления тюремного ведомства, которыми проверено 279 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц. "Итогом операции стало задержание 24 разыскиваемых осужденных, находящихся в федеральном розыске за УФСИН России по Брянской области, - рассказывают в ведомстве. - Это осужденные, не прибывшие для отбывания наказания в колонию-поселение, а также уклоняющиеся от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

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А в столице задержали беглянку, которая с начала века заметала следы в своих регулярных браках.

"Оперативно-розыскные мероприятия и задержание проводились в столице совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и УФСИН России по Московской области, - рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний. - В дежурной части территориального органа внутренних дел осужденная была идентифицирована по первоначальным установочным данным, под которыми она совершила преступление, за что суд приговорил ее к наказанию в виде двух лет лишения свободы".

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