Главные вызовы для сельского хозяйства островного региона - оторванность, капризный морской климат и естественная ограниченность сельскохозяйственных площадей.

Не каждый день свой товар презентуешь губернатору Валерию Лимаренко и министру Инне Павленко (третья справа). Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Сахалинской области

Транспортная составляющая в себестоимости сельхозпродукции довольно высокая, ведь на острова приходится завозить удобрения, сельскохозяйственную технику, запчасти и даже скот.

Больше двух тысяч коров голштинской породы за два года доставили на Сахалин самолетом. Каждая "иностранка" дает теперь в среднем до 30 килограммов молока в день. Кроме того, в хозяйствах внедрили современные системы учета и управления стадом, когда специальные датчики регистрируют активность и самочувствие животных.

Если с природным климатом совладать сложно, то благоприятный инвестиционный климат зависит от людей. Именно реализация одного из инвестиционных проектов позволила сахалинским животноводам впервые за последние 20 лет получить от одной фуражной коровы более шести тонн молока за год.

Главную цель своей работы профильное министерство области формулирует предельно четко: обеспечить продовольственную независимость региона. Инвестиции в сельское хозяйство, перерабатывающую отрасль, торговлю играют в ее достижении первостепенную роль.

Сегодня в области разводят мясных и молочных коров, свиней, оленей, птицу, лошадей, кроликов, овец и коз. Благодаря реализации инвестпроектов за последние три года поголовье скота выросло на треть, птицы - на четверть, поголовье свиней почти удвоилось. Вслед за этим в полтора раза возросло производство молока, мяса - вдвое. Но этого все еще недостаточно: за счет собственного производства потребность жителей островного региона в молоке удовлетворяется пока на 60 процентов, по мясу только на 20 процентов.

С грядки на стол

На Сахалине наладили производство собственных кормов для животноводства. На предприятиях собрали более двух тысяч тонн зерна. До этого фуражное зерно на острове не выращивали.

В Сахалинской области почти 90 процентов сельскохозяйственных земель - кислые почвы, требующие известкования. Минсельхоз помогает селянам поддерживать плодородность сельхозугодий, выделяя деньги на удобрения и восстановление мелиоративных систем. Для этого запущена специальная региональная госпрограмма, благодаря которой мелиораторы возвращают в оборот сотни гектаров плодородных угодий в год.

Традиционные овощи - картофель, капуста, морковь, свекла, кабачки - прекрасно чувствуют себя в открытом грунте. В теплицах выращивают огурцы, помидоры, болгарский перец, баклажаны. При нормативной потребности в овощах 7,5 тысячи тонн в прошлом году в области произвели 8,5 тысячи тонн.

722 фермерских хозяйства занимаются сельхозпроизводством в Сахалинской области, а также 30 сельхозпредприятий и 26 тысяч личных подсобных хозяйств

- Площадь зимних теплиц под овощи составляет сегодня 14 гектаров и будет увеличиваться: в этом году на гектар, позднее еще на три. С февраля этого года в магазины стали поступать первые партии сладкого перца, выращенного в наших теплицах, - говорит министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

Доля товаров собственного производства на полках объектов розничной торговли ежегодно увеличивается, и 2019 год не стал исключением. Так, объем произведенной продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбопереработки) в 2019 году составил 6,7 миллиарда рублей, против 6,3 миллиарда рублей в 2018 году. За последний год открылась дюжина новых производств, где пекут хлеб, перерабатывают молоко и мясо, варят пиво и даже сыры.

Рост произошел по всем позициям, но больше всего - примерно на треть - по диетическому хлебу и сырам, в 2 раза увеличился объем производства изделий кулинарных мясных, мясосодержащих и из мяса и субпродуктов птицы охлажденной, замороженной.

Предприниматели инвестировали в собственное производство 270 миллионов рублей. Такой высокий уровень стал возможен благодаря мерам государственной поддержки. В рамках подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" бюджет возмещает бизнесу затраты на транспортировку муки, расходы на топливо для печей и энергоносители, часть затрат по приобретению технологического оборудования и специализированного транспорта. Государство поддерживает традиционное для малочисленных народов Севера оленеводство, выделяя субсидии на содержание и приобретение оленей.

Благодаря программам господдержки и росту объемов продуктов собственного производства за четыре года с 36 до 32 процентов снизилась среднерозничная торговая надбавка.