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30.03.2020 22:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Курсом на стройку

Иностранных работников в Якутии заменят студенты
Текст: Владимир Таюрский ("Российская газета", Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 68(8122)
После закрытия Россией своих границ из-за угрозы распространения коронавируса власти Якутии решили заменить на стройках иностранных рабочих бойцами студенческих отрядов.

Сейчас застройщики ведут работы в обычном режиме. Однако строительный сезон здесь еще не начался, поэтому рабочих рук пока хватает. А с наступлением теплых дней, когда деятельность строительных компаний резко активизируется, могут возникнуть очень серьезные проблемы. И эти дни, собственно, уже наступают. "Около трех тысяч человек не смогли приехать в связи с закрытием границ", - отметил заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. По его словам, планируется восполнить дефицит за счет привлечения студенческих строительных отрядов и переквалификации работников смежных специальностей. По количеству это вполне достижимо. Только в Северо-Восточном федеральном университете очно обучаются около 14 тысяч студентов. Но вряд ли они смогут все лето работать как гастарбайтеры - с раннего утра и дотемна, без выходных.

Фото: Александр Корольков
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Задачи перед строительным комплексом Якутии стоят очень серьезные. Здесь самые большие в стране площади ветхого и аварийного жилья - более миллиона квадратных метров. В этом году запланировано снести обветшавшие дома общей площадью свыше 117 тысяч квадратных метров. Только по этой программе строителям предстоит освоить 8,2 миллиарда рублей. В регионе реализуются и другие проекты, где надо успевать возводить множество объектов в течение короткого лета. А некоторые компании сейчас напоминают армейские кадрированные полки, укомплектованные всем необходимым, кроме солдат.

Якутские власти намерены обратиться в правительство РФ с просьбой внести изменения в распоряжение о временном ограничении въезда в страну иностранных граждан. И разрешили привлекать из-за рубежа рабочие кадры, необходимые для реализации национальных проектов.

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