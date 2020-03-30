На Чукотке из-за коронавируса закрыли кафе и ночные клубы

На Чукотке с 30 марта приостановлена работа всех досуговых учреждений и заведений общепита. К ним относятся кафе, ночные клубы, детские игровые комнаты, тренажерные залы, салоны красоты, бани и другое. Исключение составляют лишь заведения, осуществляющие доставку заказов, сообщает пресс-служба окружного правительства. Все это сделано, чтобы не допустить угрозу распространения коронавирусной инфекции в регионе.

"Кроме того, приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и объектов торговли, которые реализуют продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости", - говорится в сообщении.

Губернатор Чукотки Роман Копин призвал местных жителей соблюдать рекомендации медиков и оставаться дома.

На данный момент в России выявлено 1534 случая заражения COVID-19, восемь человек скончались. В мире количество заболевших превысило 638 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли.