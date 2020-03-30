На Камчатке мальчик спрыгнул с дерева и погиб

Следователи ЗАТО Вилючинск на Камчатке начали доследственную проверку по факту гибели десятилетнего мальчика.

29 марта школьник играл около жилого многоквартирного дома на улице Микрорайон Центральный.

"Он прыгнул с дерева, и в результате падения получил телесные повреждения, от которых наступила его смерть на месте происшествия", - рассказали в следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

Выясняются обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.