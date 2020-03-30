В Бурятии число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 13

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось до 13 человек. Новосибирская лаборатория "Вектор" официально подтвердила еще пять случаев.

"Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования", - цитирует РИА Новости сообщение оперативного штаба республики.

На сегодняшнее утро выявлены 455 человек, с которыми общались заболевшие, им сделали тесты. У пятерых есть подозрение на COVID-19, их анализы отправлены в Новосибирск для потверждения.

Напомним, с субботу было известно о восьми заразившихся коронавирусной инфекцией.

На данный момент в России зарегистрировали 1534 инфицированных, большинство из них - в Москве. Восемь человек скончались.