В Хабаровском крае число зараженных COVID-19 увеличилось до семи

В Хабаровском крае заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у двух человек. Всего в регионе семь официально зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

"Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение", - говорится в официальном аккаунте министерства здравоохранения края в Instagram.

Накануне стало известно о семи первично подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Позже региональный минздрав сообщил еще об одном. К вечеру были готовы результаты второго анализа трех человек. Один из них оказался "чист", двое других - больны. Еще пять пациентов остаются под подозрением.

Все семь зараженных сейчас находятся под наблюдением в Хабаровском инфекционном госпитале. Трое из них в реанимации: один в в стабильно тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести.