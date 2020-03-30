В Хабаровском крае число зараженных COVID-19 увеличилось до семи

В Хабаровском крае заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у двух человек. Всего в регионе семь официально зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.
"Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение", - говорится в официальном аккаунте министерства здравоохранения края в Instagram.
Накануне стало известно о семи первично подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Позже региональный минздрав сообщил еще об одном. К вечеру были готовы результаты второго анализа трех человек. Один из них оказался "чист", двое других - больны. Еще пять пациентов остаются под подозрением.
Все семь зараженных сейчас находятся под наблюдением в Хабаровском инфекционном госпитале. Трое из них в реанимации: один в в стабильно тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести.
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В Хабаровском крае у двух пациентов с ранее первично положительным результатом лабораторного обследования окончательно подтвержден диагноз COVID-19. ⠀ Все пациенты были в контакте с ранее выявленными больными и с момента контакта находились в изоляции. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. ⠀ Суммарно в Хабаровском крае подтверждено 7 случаев COVID-19, у 5 пациентов подозрение на заболевание, у 1 сомнительного пациента диагноз не подтвердился. ⠀ #минздрав #здравоохранение #медицина #минздрав27 #профилактика #здоровье #хабаровскийкрай #министерствоздравоохраненияхабаровскогокрая #хабаровск#covid_19