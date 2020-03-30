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30.03.2020 10:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье не дали погибнуть котенку леопарда в лесном пожаре

Текст: Ольга Журман

Боровшиеся с огненным палом сотрудники нацпарка "Земля леопарда" сохранили жизнь маленькому дальневосточному леопарду, сообщил "РГ" специалист по связям с общественностью нацпарка Иван Раков.

Фото: Антон Балашов/РИА Новости
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Зверя, убегавшего от огня, увидели на кадрах фотоловушки. По словам директора учреждения Виктора Бардюка, эти тревожные кадры поразили всех.

- Они наглядно продемонстрировали ситуацию с пожарами на юго-западе Приморья. Показали, насколько реальную и страшную угрозу они несут редким животным, которые беззащитны перед лицом этой разрушительной стихии в родном доме, - сказал он.

Прибывшие на место специалисты быстро потушили огонь.

Кстати

Лесные пожары и палы - одна из причин сокращения мест обитания диких животных. Работники лесохозяйственного отдела "Земли леопарда" при поддержке отдела охраны ведут мониторинг лесных пожаров, оперативно отслеживая и ликвидируя любые возгорания. На охраняемых территориях подготовлено более 250 километров минерализованных полос. Вспаханные участки земли отрезали большую территорию с сухой травой от границ нацпарка.

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